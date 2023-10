Φωτιά στην περιοχή Κανακάδες της Κέρκυρας Ελλάδα 13:28, 01.10.2023 linkedin

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα