Έτρεξε στον αγώνα δρόμου «Spetses mini Marathon» o Στέφανος Κασσελάκης - Δείτε φωτογραφίες Ελλάδα 12:50, 01.10.2023

Ο Στέφανος Κασσελάκης έτρεξε στον μίνι μαραθώνιο μαζί με τον σύντροφό του Τάιλερ, έβγαλε σέλφι με τον κόσμο, και φάνηκε πολύ ευχαριστημένος από τη συμμετοχή του