Φωτιά στην Αττική: Υπάρχουν εκατοντάδες εστίες που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό

Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο από τη φωτιά στη βορειοανατολική Αττική, η εικόνα είναι καλύτερη, υπάρχουν όμως εκατοντάδες εστίες που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, και τα 6 Μποφόρ σε συνδυασμό με την ξηρότητα του εδάφους δεν είναι λίγα, επισήμανε στον ΣΚΑΪ ο Νικόλας Λαβράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πυροσβεστών, για τη φωτιά στη βορειοανατολική Αττική.

Η πυρκαγιά έχει διανύσει απόσταση πάνω από 30 χλμ, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια οικολογική καταστροφή, αλλά και κατεστραμμένες περιουσίες.

Live εικόνα από δορυφόρο δείχνει ότι δεν υπάρχει μεγάλο μέτωπο



Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη, δόθηκε τεράστια ολονύχτια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τα πεζοπόρα για να σβήσουν τα καντηλάκια για να μην υπάρξει αναζωπύρωση, για να μην υπάρξει ενεργό μέτωπο όπως έγινε τα ξημερώματα στη θέση Ερυθρός (στη Νέα Μάκρη) σημείωσε.

«Θα είμαστε σε ετοιμότητα. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να οριοθετήσουμε την πυρκαγιά σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό είναι δυνατό» υπογράμμισε ο κ. Λαβράνος.

Ο συνδυασμός «hot dry and windy» και το «φαινόμενο της κηλίδωσης»

Όπως εξήγησε, η πυρκαγιά στου Βαρνάβα είχε όλα τα χαρακτηριστικά που δεν θέλαμε να έχει μια πυρκαγιά. Ο συνδυασμός hot dry and windy όχι μόνο βρήκε εφαρμογή σε αυτή τη δασική πυρκαγιά, αλλά ήταν άκρως επιθετική, δύσκολα διαχειρίσιμη και απρόβλεπτη και δημιούργησε παρά πολλά προβλήματα κυρίως με το φαινόμενο της κηλίδωσης, δηλαδή λόγω της ξηρότητας του εδάφους, η φωτιά μέσω των δυνατών ανεμών και των ισχυρών ριπών μετέφερε σπίθες εκατοντάδες μέτρα μακριά δημιουργώντας νέες εστίες πυρκαγιάς που γιγαντωνόντουσαν και δημιουργούσαν νέο μεγάλο μέτωπο με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται οι εναέριες δυνάμεις να επιχειρήσουν για εύστοχη βολή αλλά και οι επίγειες δυνάμεις αρκετές φορές να εγκλωβίζονται μέσα σε μια εστία.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εστάλησαν μηνύματα, στους κατοίκους του Μαραθώνα να είναι σε ετοιμότητα και στους κατοίκους του οικισμού Βρανά να είναι σε ετοιμότητα. Βελτιωμένη είναι πάντως η εικόνα του πύρινου μετώπου στη Νέα Μάκρη. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπύρωση έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ελαφρά τραυματίστηκε πυροσβέστης, ο οποίος επιχειρούσε στην Πεντέλη στην περιοχή του Αστεροσκοπείου. Διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Τρίτη 13/08:



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:



📍 #Αττική

📍 κεντρική & νότια #Εύβοια

📍 περιοχές #Βοιωτίας



🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ στο σύνολο της νησιωτικής χώρας και σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής



ℹ https://t.co/jhU2rdjof2… pic.twitter.com/iFOaJ6ecj4 — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2024

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 702 πυροσβέστες με 27 ομάδες δασοκομάντος, 199 οχήματα και εθελοντές με τη συνδρομή όλων των φορέων Πολιτικής Προστασίας, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι συντονιστικό.

Σήμερα αναμένεται να φτάσουν στη χώρα μας για βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας δυνάμεις από τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σερβία, την Τσεχία, την Τουρκία και την Ρουμανία.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Για το λόγο αυτό το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όλης της χώρας παραμένει σε γενική επιφυλακή και θα συνεχιστούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, για τις παραπάνω περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Βρέθηκε απανθρακωμένη σορός γυναίκας στο Πάτημα Χαλανδρίου

Η απανθρακωμένη σορός μιας γυναίκας εντοπίστηκε από πυροσβέστες μέσα σε κτίριο επαγγελματικής χρήσης, στο Πάτημα Χαλανδρίου. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η γυναίκα δεν κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως από το κτίριο της επιχείρησης που κάηκε, με αποτέλεσμα να βρει φρικτό θάνατο.

Η σορός της εντοπίστηκε απανθρακωμένη στο μπάνιο της επιχείρησης όπου εκτιμάται ότι προσπάθησε να βρει καταφύγιο όταν αντιλήφθηκε ότι η φωτιά στο κτίριο επεκτάθηκε.

Με βάση τις πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα 60-62 ετών, αλλοδαπή, η οποία διέμενε πολλά χρόνια στην Ελλάδα και εργαζόταν στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο. Η πυροσβεστική άρχισε να ψάχνει καθώς αν και δεν είχε δηλωθεί επίσημα η εξαφάνισή της, υπήρχε αναφορά στον δήμαρχο ότι αγνοείτο. Έτσι, δόθηκε η πληροφορία από τη δημοτική αρχή, η οποία αρχικά δεν επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Ωστόσο, νεότερη άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας επιβεβαίωσε την τραγική είδηση, καθώς η πυροσβεστική κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε στο κτίριο εντόπισε τη σορό. Πιθανολογείται πως η γυναίκα εγκλωβίστηκε, όταν νωρίτερα το μέτωπο της φωτιάς είχε κυκλώσει την περιοχή και δεν μπόρεσε να διαφύγει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μιχάλη Τεζάρη, η σορός εντοπίστηκε σε επιχείρηση ανθοστολισμών στην οδό Αναπαύσεως και Στρατονίκης στο Πάτημα Χαλανδρίου. Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ βρέθηκε στο σημείο που εντοπίστηκε η γυναίκα -το οποίο είχε επισκεφτεί και νωρίς το μεσημέρι στο πλαίσιο του ρεπορτάζ- όπου το κτίριο έχει καταστραφεί ολοσχερώς με την οροφή του να έχει καταρρεύσει. Κατά πάσα πιθανότητα το θερμικό φορτίο γκρέμισε τη μεταλλική σκεπή, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εγκλωβιστεί και να χάσει τη ζωή της.

🔥Συγκλονιστικό βίντεο τώρα από την λεωφόρο #Πεντέλης με τους Πυροσβέστες να θέτουν σε κίνδυνο την ζωή τους να καούν ζωντανοί προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο την #πυρκαγιά.



Βίντεο : Αντώνης Παπανίκου pic.twitter.com/embEKXCq4Z — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 12, 2024

