Η Scientific Games και η Hellenic Lotteries λανσάρουν νέα παιχνίδια στο πλαίσιο της καινούργιας σύμβασης παραχώρησης των Κρατικών Λαχείων στη Hellenic Lotteries

Ειδικότερα, η Hellenic Lotteries επέλεξε τη Scientific Games ως προμηθευτή στιγμιαίων (σκρατς) λαχείων έπειτα από Διεθνή Διαγωνισμό Προμηθειών. Πρόσφατα, η Hellenic Lotteries απέκτησε το αποκλειστικό δικαίωμα λειτουργίας και διαχείρισης των παθητικών λαχείων και των παιχνιδιών στιγμιαίου λαχείου του Ελληνικού Δημοσίου για περίοδο 12 ετών, κατόπιν σχετικού διεθνούς διαγωνισμού και μετά τη λήξη της προηγούμενης άδειάς της.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, 14 νέα παιχνίδια Σκρατς κυκλοφόρησαν τον Μάιο, σηματοδοτώντας δυναμικά την έναρξη της νέας άδειας της Hellenic Lotteries. Η συμφωνία με τη Scientific Games προβλέπει επίσης τη δυνατότητα διερεύνησης ψηφιακών προτάσεων λοταρίας στο μέλλον.

Ο Ματθαίος Ματταίου, Chief Sales & Marketing PLAY Stores/HL και Operations Officer της Allwyn Hellas, δήλωσε: «Στην Allwyn Hellas και την Hellenic Lotteries θέτουμε τους παίκτες στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητάς μας, δίνοντας έμφαση στην εμπειρία ψυχαγωγίας τους. Γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τη Scientific Games ως πάροχο των στιγμιαίων παιχνιδιών μας, ώστε να προσφέρουμε συναρπαστικά παιχνίδια σκρατσ στους παίκτες της Ελληνικής αγοράς. Ξεκινώντας με τα νέα παιχνίδια που κυκλοφόρησαν τον Μάιο, ανυπομονούμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των παικτών με νέες και καινοτόμες προτάσεις.»

Η Scientific Games σχεδιάζει και παράγει τα στιγμιαία λαχεία για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Παραγωγής Παιχνιδιών της στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερες από 40 λοταρίες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας στην Ελλάδα, η εταιρεία παρέχει επίσης εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξης πωλήσεων, διασφαλίζοντας ότι όλα τα παιχνίδια διανέμονται αποτελεσματικά και με ασφάλεια.

Ο Matthias Müller, Senior Vice President International Sales της Scientific Games, δήλωσε:

«Οι καινοτόμοι δημιουργοί των στιγμιαίων παιχνιδιών μας θα συνεχίσουν να αξιοποιούν τα 53 χρόνια εμπειρίας της Scientific Games στην ανάλυση δεδομένων και στον σχεδιασμό παιχνιδιών, με στόχο να προσφέρουν ένα χαρτοφυλάκιο πρωτοποριακών στιγμιαίων λαχείων που θα συμβάλει στην υπεύθυνη ανάπτυξη της αγοράς στην Ελλάδα».

Με προϊόντα που συγκεντρώνουν πάνω από το 70% των παγκόσμιων λιανικών πωλήσεων στιγμιαίων παιχνιδιών, η Scientific Games αποτελεί τον βασικό προμηθευτή για τις 9 από τις 10 κορυφαίες λοταρίες στιγμιαίων παιχνιδιών παγκοσμίως (σύμφωνα με το La Fleur's 2026 World Lottery Almanac). Η εταιρεία παρέχει παιχνίδια, τεχνολογίες, αναλυτικά εργαλεία και υπηρεσίες σε 150 λοταρίες σε 50 χώρες παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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