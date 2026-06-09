Οι Σπερς είναι εδώ: Με τρομερό Γουεμπανιαμά έκαναν break και μείωσαν σε 2-1

Έβγαλαν αντίδραση και μείωσαν σε 2-1 οι Σπερς. Νίκη με 115-111 για την ομάδα του Σαν Αντόνιο, η οποία έκανε break μέσα στο MSG με τον Γουεμπανιαμά να βάζει την υπογραφή του στον 3ο Τελικό του NBA.

Κουβάλησε τους γηπεδούχους στις πλάτες του ο Γάλλος άσος, ο οποίος σημείωσε 32 πόντους (9/14 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 8/9 βολές), ενώ είχε οκτώ ριμπάουντ και έξι ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης ο Καστλ με 23 πόντους (6/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα) και πέντε ριμπάουντ-πέντε ασίστ.

Για τους γηπεδούχους, οι οποίοι είχαν πάρει τα δύο πρώτα παιχνίδια, ξεχώρισε ο Τζι Ανουνόμπι με 28 πόντους και πέντε ασίστ, ενώ ο Χαρτ πέτυχε 16, μαζεύοντας και εννέα ριμπάουντ, ενώ μοίρασε πέντε ασίστ.

Το επόμενο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/6) στις 03:30 και πάλι στη Νέα Υόρκη.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-33, 64-57, 91-92, 111-115

Νικς: Χαρτ 16 (4/7 τρίποντα, 9 ριμπάουντ 5 ασίστ), Ανουνόμπι 28 (7/9 δίποντα, 5 ασίστ), Τάουνς 11 (8 ριμπάουντ), Μπρίτζες 2, Μπράνσον (5 ασίστ, 5 ριμπάουντ), Σάμετ 3, ΜακΜπράιντ, Ρόμπινσον, Αλβαράδο 4, Κράρκσόν 10, Ρόμπινσον 5

Σπερς: Βάσελ 11 (4 ριμπάουντ), Σαμπέιν 12, Γουεμπανιαμά 32 (8 ριμπάουντ, 6 ασίστ) , Καστλ 23 (5 ριμπάουντ, 5 ασίστ) , Φοξ 12 (8 ασίστ), Χάρπερ 13, Τζόνσον 7, Κορνέτ 2, Μπράιαντ 3

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