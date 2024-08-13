Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Καλύβια Θωρικού (βίντεο)

Στο σημείο έχουν σπεύσει για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επίγειες και εναέριες δυνάμεις

UPDATE: 10:47
Φωτιά Καλύβια Θωρικού

Υπό μερικό έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 08:30 το πρωί της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφάρτα στα Καλύβια Θορικού.

Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή, που είχε διακοπεί λόγω της πυρκαγιάς.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχουν σε κοντινή απόσταση σπίτια, τα οποία ωστόσο δεν απειλούνται μέχρι στιγμής.

Ειδικότερα, επιχειρούν 54 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 14 οχήματα, καθώς και 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

