Υπό μερικό έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 08:30 το πρωί της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφάρτα στα Καλύβια Θορικού.

Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή, που είχε διακοπεί λόγω της πυρκαγιάς.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχουν σε κοντινή απόσταση σπίτια, τα οποία ωστόσο δεν απειλούνται μέχρι στιγμής.

Ειδικότερα, επιχειρούν 54 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 14 οχήματα, καθώς και 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφάρτα στα Καλύβια Θορικού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2024

Πηγή: skai.gr

