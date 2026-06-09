Ο Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν, ο οποίος επρόκειτο να είναι ο πρώτος διαιτητής από τη Σομαλία σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, σύμφωνα με τη λίστα που δημοσίευσε η FIFA τον Απρίλιο, δεν θα διαιτητεύσει στο Μουντιάλ, καθώς του απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα ότι απαγορεύτηκε η είσοδος σε έναν Σομαλό υπήκοο, κατά την άφιξή του, το Σάββατο, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι από την Κωνσταντινούπολη. Αν και η ανακοίνωση της CBP δεν κατονόμαζε το άτομο, το οποίο αφορούσε ο αποκλεισμός, ο Αρτάν ήταν ο μόνος διαιτητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη Σομαλία.

Η FIFA επιβεβαίωσε αργότερα τη Δευτέρα ότι ο Αρτάν δεν θα μπορέσει να προπονηθεί και να διαιτητεύσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Η FIFA δεν εμπλέκεται στις διαδικασίες μετανάστευσης της χώρας υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης βίζας, και έχει ενημερωθεί από τις αρχές ότι η κατάσταση του κ. Αρτάν δεν θα αλλάξει προς το παρόν. Όπως και σε προηγούμενες διοργανώσεις της FIFA, η κυβέρνηση της χώρας υποδοχής αποφασίζει τελικά ποιος θα λάβει βίζα και ποιος θα εισέλθει στη χώρα της», αναφέρει η FIFA στη σχετική της ανακοίνωση.

Οι αμερικανικές μεταναστευτικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τον λόγο της απέλασης του Αρτάν, ωστόσο η Σομαλία είναι μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ταξιδιωτικής απαγόρευσης που θέσπισε η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

«Κόντρα στις συνθήκες, έχω θετική διάθεση και είμαι συγκεντρωμένος στις επόμενες προκλήσεις της διαιτητικής μου καριέρας», δήλωσε από την πλευρά του ο Αρτάν. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη FIFA και την Αφρικανική Ομοσπονδία για όλη την υποστήριξή τους και υπόσχομαι να διατηρήσω το υψηλό επίπεδο των επιδόσεών μου ως διαιτητής, καθώς επικεντρώνομαι στο μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω την ποδοσφαιρική οικογένεια για τα μηνύματά της και να ευχηθώ στους συναδέλφους μου κάθε επιτυχία κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ ανυπομονώ να ξανασυνεργαστώ μαζί τους σε μελλοντικούς αγώνες», ανέφερε ο ίδιος.

Διαιτητής της FIFA από το 2018, ο Αρτάν διαιτητεύει στο πρωτάθλημα Σομαλίας και έχει ανακηρυχθεί «Διαιτητής της Χρονιάς» της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) για το 2025. Ο 34χρονος ήταν μεταξύ των 52 διαιτητών που θα «σφύριζαν» στο Μουντιάλ, το οποίο πραγματοποιείται από τις 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου από τις ΗΠΑ, από τον Καναδά και το Μεξικό.

Πηγή: skai.gr

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