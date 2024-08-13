Ανυπολόγιστο το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Βαρνάβα και κατέληξε στο Πάτημα Βριλησσίων και στο Πάτημα Χαλανδρίου.
Η επόμενη μέρα από τη φωτιά όπως έδειξε το οδοιπορικό του ΣΚΑΪ, είναι άκρως απογοητευτική. Στάχτη και αποκαΐδια παντού. Επιχειρήσεις, σπίτια, αυτοκίνητα, εναπομείναντα δάση.
Η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Τζένη Κρουσταλακίδου, μετέφερε την εικόνα που άφησε πίσω της η φωτιά, στο Πάτημα Χαλανδρίου όπου κάηκαν επιχειρήσεις με οικοδομικά υλικά και καυσόξυλα.
Δείτε βίντεο από το ρεπορτάζ στο Πάτημα Χαλανδρίου:
Στο μεταξύ, ανατριχιάζει η εικόνα με τα λουλούδια στο σημείο όπου βρέθηκε η απανθρακωμένη σορός της γυναίκας στη βιοτεχνία που έφτιαχνε στεφάνια λουλουδιών.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, δύο εργαζόμενοι που γλίτωσαν την τελευταία στιγμή από την πύρινη λαίλαπα, καθώς πήδηξαν τον φράκτη για να σωθούν, είπαν ότι η άτυχη γυναίκα, παρέμεινε πίσω καθώς μιλούσε στο τηλέφωνο.
Μάλιστα όπως υποστήριξαν όταν της φώναξαν να βγει, φέρεται να τους είπε «θα έρθω σε λίγο».
Η σορός της εντοπίστηκε απανθρακωμένη στο μπάνιο της επιχείρησης όπου εκτιμάται ότι προσπάθησε να βρει καταφύγιο όταν αντιλήφθηκε ότι η φωτιά στο κτίριο επεκτάθηκε.
Με βάση τις πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα 65 ετών, από τη Μολδαβία η οποία διέμενε πολλά χρόνια στην Ελλάδα και εργαζόταν στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο.
Η πυροσβεστική άρχισε να ψάχνει καθώς αν και δεν είχε δηλωθεί επίσημα η εξαφάνισή της, υπήρχε αναφορά στον δήμαρχο ότι αγνοείτο. Έτσι, δόθηκε η πληροφορία από τη δημοτική αρχή, η οποία αρχικά δεν επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία και την πυροσβεστική.
