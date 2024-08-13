Ανυπολόγιστο το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Βαρνάβα και κατέληξε στο Πάτημα Βριλησσίων και στο Πάτημα Χαλανδρίου.

Η επόμενη μέρα από τη φωτιά όπως έδειξε το οδοιπορικό του ΣΚΑΪ, είναι άκρως απογοητευτική. Στάχτη και αποκαΐδια παντού. Επιχειρήσεις, σπίτια, αυτοκίνητα, εναπομείναντα δάση.

Η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Τζένη Κρουσταλακίδου, μετέφερε την εικόνα που άφησε πίσω της η φωτιά, στο Πάτημα Χαλανδρίου όπου κάηκαν επιχειρήσεις με οικοδομικά υλικά και καυσόξυλα.

Δείτε βίντεο από το ρεπορτάζ στο Πάτημα Χαλανδρίου:

Στο μεταξύ, ανατριχιάζει η εικόνα με τα λουλούδια στο σημείο όπου βρέθηκε η απανθρακωμένη σορός της γυναίκας στη βιοτεχνία που έφτιαχνε στεφάνια λουλουδιών.

Η επιχείρηση στο Πάτημα Χαλανδρίου που βρέθηκε απανθρακωμένη η σορός της άτυχης γυναίκας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, δύο εργαζόμενοι που γλίτωσαν την τελευταία στιγμή από την πύρινη λαίλαπα, καθώς πήδηξαν τον φράκτη για να σωθούν, είπαν ότι η άτυχη γυναίκα, παρέμεινε πίσω καθώς μιλούσε στο τηλέφωνο.

Μάλιστα όπως υποστήριξαν όταν της φώναξαν να βγει, φέρεται να τους είπε «θα έρθω σε λίγο».

Η σορός της εντοπίστηκε απανθρακωμένη στο μπάνιο της επιχείρησης όπου εκτιμάται ότι προσπάθησε να βρει καταφύγιο όταν αντιλήφθηκε ότι η φωτιά στο κτίριο επεκτάθηκε.

Με βάση τις πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα 65 ετών, από τη Μολδαβία η οποία διέμενε πολλά χρόνια στην Ελλάδα και εργαζόταν στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο.

Η πυροσβεστική άρχισε να ψάχνει καθώς αν και δεν είχε δηλωθεί επίσημα η εξαφάνισή της, υπήρχε αναφορά στον δήμαρχο ότι αγνοείτο. Έτσι, δόθηκε η πληροφορία από τη δημοτική αρχή, η οποία αρχικά δεν επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Πηγή: skai.gr

