Στο λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιούνται από σήμερα κανονικά οι κατάπλοι και οι απόπλοι των πλοίων της ακτοπλοΐας, που από χθες λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στη βορειανατολική Αττική είχαν εκτραπεί προς το λιμάνι του Λαυρίου.

Τα έκτακτα μέτρα είχαν ληφθεί κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών επιχειρήσεων στην περιοχή, αλλά και για να μην εκτεθούν σε κίνδυνο οι επιβάτες.

Πηγή: skai.gr

