Σοκάρει έρευνα του BBC που αποκαλύπτει ότι περισσότεροι από 300 μετανάστες από το Ιρακινό Κουρδιστάν, που το περασμένο καλοκαίρι προσπαθούσαν να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω Λιβύης, έπεσαν θύματα απαγωγής και βασανιστηρίων από ένοπλη πολιτοφυλακή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι απαγωγείς απαιτούσαν λύτρα ύψους 5.000 δολαρίων από κάθε οικογένεια, απειλώντας ότι σε περίπτωση μη πληρωμής θα προχωρούσαν ακόμη και σε αφαίρεση οργάνων των κρατουμένων. Πρώην όμηροι που επέστρεψαν στο Ιρακινό Κουρδιστάν περιέγραψαν συνθήκες ακραίας κακοποίησης, βασανιστήρια και απάνθρωπη κράτηση σε υπερπλήρη κελιά, όπου έως και 180 άτομα ζούσαν στοιβαγμένα χωρίς επαρκή τροφή και πρόσβαση σε βασικές συνθήκες υγιεινής.

Το BBC εξασφάλισε φωτογραφίες που δείχνουν χειρουργικές ουλές σε ορισμένους από τους πρώην ομήρους. Ιατρική εκτίμηση ανέφερε ότι οι ουλές είναι συμβατές με επεμβάσεις αφαίρεσης νεφρού, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι πραγματοποιήθηκαν αναγκαστικές αφαιρέσεις οργάνων.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μετανάστες είχαν πληρώσει χιλιάδες δολάρια σε δίκτυα διακινητών για το ταξίδι προς την Ευρώπη. Όταν έφτασαν στη Λιβύη, μεταφέρθηκαν σε φυλασσόμενο συγκρότημα και κρατήθηκαν από πολιτοφυλακή, η οποία υποστήριζε ότι υπήρχε οικονομική διαφωνία με τους διακινητές που είχαν οργανώσει το ταξίδι τους.

Πολλοί όμηροι απελευθερώθηκαν μόνο αφού οι οικογένειές τους κατέβαλαν τα απαιτούμενα λύτρα, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος φέρεται να έχασε τη ζωή του. Οι τοπικές αρχές εκφράζουν φόβους ότι ορισμένοι κρατούμενοι ίσως αναγκάστηκαν να «πληρώσουν» με τα ίδια τους τα όργανα ενώ άγνωστο παραμένει αν εξακολουθούν κάποιοι να κρατούνται.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στις διαδρομές μέσω Λιβύης, όπου η πολιτική αστάθεια και η περιορισμένη κρατική παρουσία επιτρέπουν σε ένοπλες ομάδες και κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων να δρουν ανεξέλεγκτα. Παρά τις τραγικές ιστορίες όσων επέστρεψαν, οι αρχές του Ιρακινού Κουρδιστάν επισημαίνουν ότι πολλοί νέοι εξακολουθούν να επιχειρούν το επικίνδυνο ταξίδι προς την Ευρώπη αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής.

Πηγή: skai.gr

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