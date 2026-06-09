Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, επιβεβαιώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο το ειδύλλιό τους.

Η 41χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για την πρεμιέρα της ταινίας-συναυλίας της, «Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live From Paris», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Tribeca, έχοντας στο πλευρό της τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά. Οι δυο τους πόζαραν μαζί, κρατήθηκαν χέρι-χέρι και δεν έκρυψαν την τρυφερότητά τους μπροστά στις κάμερες.

Η Κέιτι Πέρι εμφανίστηκε λαμπερή με λευκό φόρεμα, ενώ ο Τζάστιν Τριντό επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο. Το ζευγάρι έδειχνε ιδιαίτερα άνετο, με τα ξένα μέσα να σχολιάζουν τα βλέμματα και τα χαμόγελα που αντάλλαξαν στο κόκκινο χαλί.

Katy Perry and Justin Trudeau make their red carpet debut and get affectionate at the #TribecaFestival premiere of her “Katy Perry: The Lifetimes Tour — Live from Paris.” 😘🥰



(🎥: jpasc24) pic.twitter.com/VzQBzqk4HV — ExtraTV (@extratv) June 9, 2026

Η πιο τρυφερή στιγμή, ωστόσο, ήρθε μετά την προβολή, όταν η Κέιτι Πέρι μίλησε για την προσωπική της ζωή και δεν δίστασε να αναφερθεί στον Τζάστιν Τριντό ως «τον έρωτα της ζωής μου». Όπως είπε, μετά από 91 συναυλίες ένιωσε πιο προσγειωμένη και πιο ολοκληρωμένη, εξηγώντας πως αυτός ο έρωτας τη βοήθησε να βρει ξανά την ισορροπία της.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στη δύσκολη χρονιά που πέρασε, μετά τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο έχει αποκτήσει την κόρη της, Ντέιζι. Όπως είπε, υπήρξαν μέρες που ήταν πολύ δύσκολες, όμως συνέχισε γιατί είχε δώσει υπόσχεση στους θαυμαστές της, στην κόρη της και στον εαυτό της.

Η σχέση της Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό είχε αρχίσει να απασχολεί τα διεθνή μέσα από το καλοκαίρι του 2025, όταν οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στο Μόντρεαλ. Λίγους μήνες αργότερα έκαναν πιο δημόσια την παρουσία τους ως ζευγάρι, ενώ πλέον η εμφάνισή τους στο φεστιβάλ δείχνει πως δεν έχουν κανέναν λόγο να κρύβονται.

Πηγή: skai.gr

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