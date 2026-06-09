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Βίντεο: Η στιγμή της διάσωσης του πληρώματος του τάνκερ μετά από χτύπημα αμερικανικού μαχητικού

 Το τάνκερ έπλεε με σημαία Παλάου στον Κόλπο του Ομάν, και επιχείρησε να παρακάμψει τον αμερικανικό αποκλεισμό προς ένα ιρανικό λιμάνι

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Ομάν

Νέο βίντεο μετά το πλήγμα που εξαπέλυσε μαχητικό F/A-18 Super Hornet του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο δεξαμενόπλοιο M/T Marivex είδε το φως της δημοσιότητας. Το τάνκερ έπλεε με σημαία Παλάου στον Κόλπο του Ομάν, και επιχείρησε να παρακάμψει τον αμερικανικό αποκλεισμό προς ένα ιρανικό λιμάνι.

Ένας πύραυλος χτύπησε το μηχανοστάσιο.

Μέλη του 24μελούς πληρώματος, όλοι Ινδοί υπήκοοι, βιντεοσκόπησαν και κοινοποίησαν πλάνα από το κατεστραμμένο πλοίο. Τα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από το ινδικό λιμενικό που έδωσε το νέο βίντεο στη δημοσιότητα. 
 

Σύμφωνα με τη CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) οι αμερικανικές δυνάμεις απενεργοποίησαν ένα άφορτο πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν στις 8 Ιουνίου, αφού το πλοίο παραβίασε τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό κατά του Ιράν προσπαθώντας να πλεύσει σε ιρανικό λιμάνι.

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) απενεργοποίησε το M/T Marivex με σημαία Παλάου καθώς διέσχιζε διεθνή ύδατα στον Κόλπο του Ομάν προς το Ιράν. Ένα F/A-18 Super Hornet (που απονηώθηκε) από το USS Abraham Lincoln εκτόξευσε πυρομαχικά ακριβείας στους χώρους μηχανικής και πηδαλιουχίας του πλοίου, αφού το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες των δυνάμεων των ΗΠΑ. Το Marivex δεν πλέει πλέον προς το Ιράν» τονίζεται.

Οι δυνάμεις της CENTCOM έχουν απενεργοποιήσει επτά μη συμμορφούμενα πλοία, έχουν ανακατευθύνει 134 πλοία που συμμορφώθηκαν και έχουν επιτρέψει σε 42 πλοία που υποστηρίζουν ανθρωπιστική βοήθεια να περάσουν από την έναρξη του αποκλεισμού στις 13 Απριλίου.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ομάν CENTCOM Κρίση στη Μέση Ανατολή
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