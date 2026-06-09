Νέο βίντεο μετά το πλήγμα που εξαπέλυσε μαχητικό F/A-18 Super Hornet του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο δεξαμενόπλοιο M/T Marivex είδε το φως της δημοσιότητας. Το τάνκερ έπλεε με σημαία Παλάου στον Κόλπο του Ομάν, και επιχείρησε να παρακάμψει τον αμερικανικό αποκλεισμό προς ένα ιρανικό λιμάνι.

Swift response by #MRCC #Mumbai following missile attack on MT Marivex in #OmanSRR.



On receiving information, MRCC Mumbai immediately coordinated with OMSC Oman, ensuring the safe rescue of 24 #Indian crew by #Oman Navy helicopters.@IndiaCoastGuard remains steadfast in its… pic.twitter.com/ULDjzgEK4g June 9, 2026

Ένας πύραυλος χτύπησε το μηχανοστάσιο.



Μέλη του 24μελούς πληρώματος, όλοι Ινδοί υπήκοοι, βιντεοσκόπησαν και κοινοποίησαν πλάνα από το κατεστραμμένο πλοίο. Τα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από το ινδικό λιμενικό που έδωσε το νέο βίντεο στη δημοσιότητα.



Swift response by #MRCC #Mumbai following missile attack on MT Marivex in #OmanSRR.



On receiving information, MRCC Mumbai immediately coordinated with OMSC Oman, ensuring the safe rescue of 24 #Indian crew by #Oman Navy helicopters.@IndiaCoastGuard remains steadfast in its… pic.twitter.com/ULDjzgEK4g — Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) June 9, 2026

Σύμφωνα με τη CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) οι αμερικανικές δυνάμεις απενεργοποίησαν ένα άφορτο πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν στις 8 Ιουνίου, αφού το πλοίο παραβίασε τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό κατά του Ιράν προσπαθώντας να πλεύσει σε ιρανικό λιμάνι.

Indian Navy rescues sailors on a tanker ablaze off Oman



All 24 Indian seafarers have been safely rescued after a major fire broke out aboard the oil tanker MT Marivex off the coast of Oman.



Indian Navy helicopters, rather than Omani aircraft, airlifted the crew members to… — Visegrád 24 (@visegrad24) June 8, 2026

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) απενεργοποίησε το M/T Marivex με σημαία Παλάου καθώς διέσχιζε διεθνή ύδατα στον Κόλπο του Ομάν προς το Ιράν. Ένα F/A-18 Super Hornet (που απονηώθηκε) από το USS Abraham Lincoln εκτόξευσε πυρομαχικά ακριβείας στους χώρους μηχανικής και πηδαλιουχίας του πλοίου, αφού το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες των δυνάμεων των ΗΠΑ. Το Marivex δεν πλέει πλέον προς το Ιράν» τονίζεται.



Οι δυνάμεις της CENTCOM έχουν απενεργοποιήσει επτά μη συμμορφούμενα πλοία, έχουν ανακατευθύνει 134 πλοία που συμμορφώθηκαν και έχουν επιτρέψει σε 42 πλοία που υποστηρίζουν ανθρωπιστική βοήθεια να περάσουν από την έναρξη του αποκλεισμού στις 13 Απριλίου.

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Πηγή: skai.gr

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