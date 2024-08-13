Δήμαρχος Γλυφάδας στον ΣΚΑΪ: Αν δεν ήμασταν εκεί, μπορούσε να είχε ξεσπάσει φωτιά στον Υμηττό

Αν δεν τύχαινε να ήμασταν εκεί, μπορούσε να είχε ξεσπάσει φωτιά στον Υμηττό τόνισε στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου για τη φερόμενη ως απόπειρα εμπρησμού στην Άνω Γλυφάδα στην οποία συνελήφθησαν δύο ανήλικοι.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video





Λίγο πριν τις 8 (το βράδυ) εκδηλώθηκε η φωτιά, είχαμε περιπολία, ήμασταν οι πρώτοι που φτάσαμε στο σημείο και το οριοθετήσαμε, είναι ένα δυσπρόσιτο σημείο. Στη συνέχεια ήρθαν τα ελικόπτερα, που έπαιρναν νερό από δεξαμενές του δήμου, δεν χρειαζόταν να κατέβουν στη θάλασσα, και η φωτιά έσβησε σε μισή ώρα.



Θα μπορούσαμε να είχαμε επέκταση της φωτιάς στον Υμηττό αν δεν ήμασταν εκεί, επισήμανε ο δήμαρχος. Την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά εντοπιστήκαν δυο νεαρά παιδιά, τους κυνήγησαν και οι περίοικοι και στη συνέχεια προσήχθησαν. Θέλω να πιστεύω ότι δεν σκέφθηκαν ότι «τώρα που όλοι είναι στη ΒΑ Αττική πάμε να βάλουμε φωτιά στον Υμηττό».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι έπαιζαν με κροτίδες, με συνέπεια να ξεσπάσει η φωτιά.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.