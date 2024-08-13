Καιρός σήμερα: «Πέφτουν» οι άνεμοι, έως τους 39 βαθμούς ο υδράργυρος

Γενικά αίθριος καιρός για σήμερα Τρίτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 και κατά τόπους κυρίως στα δυτικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 31 με 33 και τοπικά στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ αναλυτικά ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά έως 39, τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38, τοπικά έως 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες τις πρωινές ώρες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 38 με 39 και στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-08-2024



Γενικά αίθριος καιρός. Tις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως κεντρικά και βόρεια, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα βορειοανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φθάσει τους 32 με 34 βαθμούς και κατά τόπους στο Ιόνιο, στο ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Τρίτη 13/08:



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:



📍 #Αττική

📍 κεντρική & νότια #Εύβοια

📍 περιοχές #Βοιωτίας



🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ στο σύνολο της νησιωτικής χώρας και σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής



Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Για το λόγο αυτό το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όλης της χώρας παραμένει σε γενική επιφυλακή και θα συνεχιστούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, για τις παραπάνω περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

