Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Νέα Μάκρη

Τις τελευταίες ώρες έχει πάρει διαστάσεις το μέτωπο στο Μαραθώνα, κοντά στο Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης. Οι φλόγες έχουν πλησιάσει τα πρώτα σπίτια της περιοχής  

UPDATE: 07:25
Λίγο πριν τη μια εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του Μαραθώνα να είναι σε ετοιμότητα

Βελτιωμένη είναι η εικόνα του πύρινου μετώπου στη Νέα Μάκρη.  Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπύρωση έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. 

Περίπου στις 5 το πρωί εστάλη μήνυμα από το 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους της περιοχής Ερυθρός Νέας Μάκρης, να απομακρυνθούν μέσω της Λεωφόρου Μαραθώνος προς τη Ραφήνα.



Λίγο πριν τη μια εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του Μαραθώνα να είναι σε ετοιμότητα. 

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα εκκένωσης του Οικισμού Βρανά.
Πηγή: skai.gr

