Βελτιωμένη είναι η εικόνα του πύρινου μετώπου στη Νέα Μάκρη. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπύρωση έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις.



Περίπου στις 5 το πρωί εστάλη μήνυμα από το 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους της περιοχής Ερυθρός Νέας Μάκρης, να απομακρυνθούν μέσω της Λεωφόρου Μαραθώνος προς τη Ραφήνα.

Πηγή: skai.gr

Λίγο πριν τη μια εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του Μαραθώνα να είναι σε ετοιμότητα.Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα εκκένωσης του Οικισμού Βρανά.

