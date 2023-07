Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στα Δερβενοχώρια: Οι φλόγες έφτασαν στη Νέα Ζωή Μάνδρας - Πόρτα-πόρτα η εκκένωση - Δείτε live

Ανεξέλεγκτο κινείται το πύρινο μέτωπο της φωτιάς που ξεκίνησε στα Δερβενοχώρια τη Δευτέρα, με τις φλόγες να έχουν φτάσει σε κατοικημένες περιοχές, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη εκκένωση τουλάχιστον έξι οικισμών.

Οι πύρινη λαίλαπα έφτασε στην είσοδο της Νέας Ζωής Μάνδρας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να πηγαίνουν πόρτα-πόρτα στα σπίτια, προκειμένου να εκκενωθεί και από τους τελευταίους πολίτες που παρέμεναν στις περιουσίες τους, ώστε να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Ήδη, οι πρώτες εικόνες από τη Νέα Ζωή Μάνδρας δείχνουν οικήματα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ το μέτωπο μαίνεται ανεξέλεγκτο.

Η φωτιά από τα Δερβενοχώρια τώρα απειλεί τη Μάνδρα και οικισμούς της, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Χρήστος Στάθης, από τον οικισμό Πανόραμα όπου βρίσκεται με τους συνεργάτες του, προτρέπουν τους κατοίκους να αποχωρήσουν για προληπτικούς λόγους. Σημειώνει πως λίγο νωρίτερα με πρωτοβουλία της αυτοδιοίκησης εκκενώθηκε ο οικισμός Πουρνάρι και Νέα Ζωή καθώς οι φλόγες από τις παρυφές της Μάνδρας, όπου ήταν τα ξημερώματα, «με τη βοήθεια του ισχυρού ανέμου καθώς και του πευκώδους και χορτολιβαδικού χαρακτήρα της βλάστησης πέρασαν το ύψωμα- οικισμό Άγ.Σωτήρα με φορά προς τη Ν.Ζωή και στη συνέχεια προς τη Μάνδρα» και απευθύνει έκκληση να αποσταλούν άμεσα εναέρια μέσα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εξαπλώνεται ταχύτατα.

Από την πλευρά του, ο α΄ τοπικός σύμβουλος Μάνδρας Παναγιώτης Παπαϊωάννου σημείωνε ότι προσωρινά είναι εκτός κινδύνου οι οικισμοί Βίλλια Ερυθρές, και πως η κατεύθυνση της φωτιάς είναι προς Μάνδρα-Ελευσίνα. Επίσης αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι υπάρχει επίγεια πυροσβεστική δύναμη η οποία όμως δεν αρκεί για να ανακόψει την ένταση της πορείας της πυρκαγιάς και τονίζει ότι χρειάζονται απαραιτήτως εναέρια μέσα. Προσθέτει ότι μηχανήματα και φορτηγά με υδροφόρες για την πυρόσβεση έχουν αποσταλεί από την Περιφέρεια, και τους όμορους δήμους, Λιοσίων και Ασπροπύργου, ενώ μαζί με τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας του Δήμου επιχειρεί και μεγάλος σύλλογος εθελοντών δασοπυρόσβεσης.

Δείτε live:

Ήδη έχει δοθεί εντολή για εκκένωση, εκτός από τη Νέα Ζωή Μάνδρας, να εκκενωθούν οι οικισμοί Πουρνάρι, Πανόραμα, Αγία Σωτήρα, Παλαιοχώρι και Νέος Πόντος.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη στο Πανόραμα. Ειδοποίηση για εκκένωση και της Νέας Ζωής Μάνδρας αλλά και τον οικισμό Πόντου προς την Ελευσίνα. Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι ειδοποίηση εκκένωσης εκδόθηκε και για τον οικισμό Νέου Πόντου. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, όπως είπε στην τηλεόραση του Σκάι ο δήμαρχος Μάνδρας Χρήστος Στάθης η φωτιά πέρασε την εθνική οδό και πάει προς Μάνδρα.

Οι επιχειρήσεις διεξάγονται στη δυτική πλευρά του πύρινου μετώπου και καταβάλλεται προσπάθεια να αναχαιτιστεί η πυρκαγιά στην παλαιά εθνικη οδό Μανδρας Θήβας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λόγω των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, επιστρέφει νωρίτερα από τις Βρυξέλλες όπου έχει μεταβεί για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας Χωρών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής.

Αμέσως μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας.

Πολλές είναι όμως και οι αναζωπυρώσεις στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου. Αναφορικά με τη φωτιά στο Λουτράκι, όπως γνωστοποίησε η Πυροσβεστική, έγινε εισήγηση για προληπτική εκκένωση των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος και Πανόραμα. Το μέτωπο βρίσκεται πάνω από την Καλλιθέα Λουτρακίου και κινείται νότια νοτιοανατολικά, πάνω από την εθνική οδό. Οι ριπές ανέμων μεταδίδουν τη φωτιά με αποτέλεσμα οι καύτρες να μεταφέρονται σε άκαυτο περιβάλλον.

Αυτή την ώρα στην περιοχή των Δερβενοχωρίων επιχειρούν 140 πυροσβεστες 48 οχηματα, πεζοπόρα τμήματα, ενώ επιχειρούν 6 εναέρια μέσα στη δυτική πλευρά του μετώπου και στην ανατολική πλευρά 7 εναέρια.

Παράλληλα, η Ελλάδα ζήτησε ευρωπαϊκή συνδρομή σε μέσα και ήδη αναμένεται να φτάσουν δύο canadair από τη Γαλλία και άλλα δύο από την Ιταλία.

