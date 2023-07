Τέσσερα Canadair από Γαλλία και Ιταλία θα συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών

Ενεργοποιήθηκε ο ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας μετα από αίτημα της Ελλάδας λόγω των πύρινων μετώπων σε Αττική και Κορινθία.

Η ΕΕ στέλνει τέσσερα Canadair, δύο από την Ιταλία και δύο από την Ιταλία, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Forest fire 🔥 in Attica, Greece 🇬🇷



EU 🇪🇺 Civil Protection Mechanism activated ✅@EU_Commission mobilising

4 firefighting planes from France 🇫🇷

and Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/kaVo4DO1Vc