Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του και σκοτώθηκε

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας σκοτώθηκε έπειτα από πτώση στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας στις Συκιές.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί, όταν ο άνδρας υπό αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του και σκοτώθηκε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”.

Πηγή: skai.gr

