Φωτιά σε μάντρα αυτοκινήτων στα Πατήσια

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις

Πυροσβεστικη

Φωτιά σε μάντρα αυτοκινήτων στην περιοχή των Πατησίων εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις με τρία οχήματα ενώ έχει διακοπεί για λίγη ώρα η κυκλοφορία από το σημείο που βρίσκονται οι οδοί Αριστείδου - Κουρτίδου στη συμβολή με τις οδούς Νιρβάνα και Στρατηγού Καλλάρη 

