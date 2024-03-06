«Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά την προστασία των πληγέντων από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές. Υλοποιούμε το στρατηγικό σχέδιο για την θωράκιση της Πυροσβεστικής» τόνισε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς υποστηρίζοντας τις σχετικές διατάξεις της τροπολογίας που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που συζητείται στην Ολομέλεια.

Ο κ. Τουρνάς είπε πως με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου ρυθμίζεται το ζήτημα της αποτελεσματικότερης προστασίας των πληγέντων από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές, μέσω της χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης που αφορά, πρώτον, στην κάλυψη βιοτικών αναγκών, δεύτερον, στη διενέργεια απλών επισκευαστικών εργασιών και αντικατάστασης κατεστραμμένης οικοσκευής και, τρίτον, στη στήριξη των ατόμων που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, ανεξάρτητα από το εάν αυτοί αδυνατούν αποδεδειγμένα να καλύψουν τη συγκεκριμένη ανάγκη με μέσα δικά τους ή και των μελών της οικογένειάς τους.

Για τις διατάξεις του νομοσχεδίου για την επαναπρόσληψη εποχιακών πυροσβεστών για το 2024 που απασχολήθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα από το έτος 2019 έως και το έτος 2023, είπε πως αφορά 741 συμβασιούχους εποχικούς πυροσβέστες, των οποίων η θητεία έληξε την 31η Οκτωβρίου του 2023. Με τις επαναπροσλήψεις αυτές, πρόσθεσε ο υφυπουργός, η Πυροσβεστική θα καλύψει τις 2.500 θέσεων πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, σύμφωνα με το επιχειρησιακό του σχεδιασμό. Δεδομένου ότι η δεξαμενή της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού περιλαμβάνει επιπλέον και άλλους 1.730 που μπορούν να επαναπροσληφθούν και την φετινή αντιπυρική περίοδο, ενώ παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για να προχωρήσει στην προκήρυξη ενός ενιαίου διαγωνισμού για την κάλυψη όλων των θέσεων πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης από το 2025 και έπειτα.

Επίσης, με διάταξη της τροπολογίας προβλέπεται και η ρύθμιση διαφόρων διαδικαστικών ζητημάτων αναφορικά με την κατηγορία προσωπικού των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην πρόβλεψη παράτασης για πέντε έτη της θητείας των προσληφθέντων το έτος 2019, οι οποίοι σχεδόν στο σύνολό τους καλύπτουν προσωποπαγείς θέσεις. Με την τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3938/2011, πρόσθεσε ο κ. Τουρνάς η διοίκηση στοχεύει σε μια ομογενοποίηση της εν λόγω κατηγορίας προσωπικού, στο πλαίσιο εξεύρεσης μιας οριστικής επίλυσης του ζητήματος ένταξής του στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Παράλληλα, καλύπτεται νομοθετικά και το κενό που προέκυψε με τη μεταφορά του συνόλου των υπηρετούντων της διεύθυνσης κρατικής αρωγής, της γενικής διεύθυνσης κρατικών ενισχύσεων και αρωγής, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη νεοσυσταθείσα Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ως προς την καταβολή του κινήτρου επίτευξης δημοσιονομικών στόχων.

Επεκτείνεται η καταβολή του κινήτρου στο σύνολο των υπηρετούντων στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, αποσαφηνίζεται ότι αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται σε αυτούς για το σύνολο του 2023, ενώ προβλέπεται, κατά παρέκκλιση και για ορισμένο χρονικό διάστημα, ήτοι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024, ειδική διαδικασία, αναφορικά με τις αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου με παρέμβασή της ανέφερε πως «θεωρούμε καταρχήν θετική αυτή την πρώτη πρωτοβουλία, ως προς τους εποχικούς δηλαδή πυροσβέστες. Επιμένουμε όμως στην κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και στην αξιοποίηση όλου του έμψυχου δυναμικού που χρόνια τώρα έχει προσφέρει τη ζωή του με αυτοθυσία για την πολιτική προστασία και τη δασοπυρόσβεση και συνολικά για την προστασία της ανθρώπινης ζωής» και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί ειδικότερα για το σύνολο της τροπολογίας, αφού την μελετήσει ενδελεχώς.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης επιφυλασσόμενος να μελετήσει τις διατάξεις ζήτησε να πληροφορηθεί «εάν θα ενταχθούν πλήρως στην αντιπυρική θωράκιση της χώρας και όχι μόνο, που για την περίοδο που ετοιμαζόμαστε να διανύσουμε.

Ο υφυπουργός απάντησε πως «οι τροπολογίες αυτές έρχονται τώρα και είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας της αντιπυρικής περιόδου. Έχουν ξεκινήσει οι προεργασίες ήδη από τον Νοέμβριο. Υπάρχει η επάρκεια χρόνου για να προχωρήσουμε και για τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. Υλοποιείται ένα στρατηγικό σχέδιο και βάσει αυτού συνεχίζουμε και φέτος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

