Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό έλεγχο η φωτιά στα φορτηγά κοντά στο πρατήριο υγρών καυσίμων στο 3ο χιλιόμετρο Ελευσίνας - Θηβών

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή

UPDATE: 04:08
Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά - που σήμανε συναγερμό λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική - , σε 2 φορτηγά οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα πλησίον πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στο 3ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής οδού Ελευσίνας – Θηβών.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή λίγο μετά τις 03.00. Νωρίτερα, λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο ύψος της οδού Κρήτης και στο ρεύμα προς Θήβα από την οδο Στρατηγού Νικολάου Ρόκα.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα φορτηγά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark