Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά - που σήμανε συναγερμό λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική - , σε 2 φορτηγά οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα πλησίον πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στο 3ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής οδού Ελευσίνας – Θηβών.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή λίγο μετά τις 03.00. Νωρίτερα, λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο ύψος της οδού Κρήτης και στο ρεύμα προς Θήβα από την οδο Στρατηγού Νικολάου Ρόκα.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.



Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε φορτηγά οχήματα στο 3οχλμ. της Π.Ο. Ελευσίνας -Θηβών. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 20, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.