Επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Δευτέρας στη πορεία μελών του αντιεξουσιαστικού χώρου για την εκκένωση της Νομικής του ΑΠΘ. Ο χώρος του πανεπιστημίου μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με τους αντιεξουσιαστές να εκτοξεύουν συνεχώς αντικείμενα και πέτρες προς τις διμοιρίες, σύμφωνα με το thesstoday.gr.

Τα επεισόδια προκλήθηκαν από άτομα που ήταν εντός του ΑΠΘ και βγήκαν για να επιτεθούν στους άνδρες των ΜΑΤ. Οι άνδρες των ΜΑΤ απάντησαν με δακρυγόνα και κρότου λάμψης.

Συνεχίζεται η κατάληψη στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ

Την ίδια ώρα, τη συνέχιση της κατάληψης της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ αποφάσισε γενική συνέλευση των φοιτητικών παρατάξεων.

Οι φοιτητές καταγγέλλουν τη σημερινή αστυνομική επιχείρηση για τον τερματισμό της κατάληψης, καθώς και τη στάση του κοσμήτορα καθ. Παναγιώτη Γκλαβίνη. Καλούν δε σε δράσεις περιφρούρησης της κατάληψης και ζητούν τη στήριξη και άλλων φοιτητικών συλλόγων, εργατικών σωματείων και των καθηγητών τους.

Νωρίτερα ο κ. Γκλαβίνης ενημέρωσε με ηλεκτρονικό μήνυμα τους φοιτητές της Σχολής ότι λόγω της ανακατάληψης του κτιρίου της «είναι πρακτικά αδύνατο να διενεργηθούν εξετάσεις με φυσική παρουσία στη Σχολή αύριο Τρίτη 20 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναρτήσαμε και σας κοινοποιήσαμε σήμερα το πρωί».Πορεία διαμαρτυρίας για την αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιούν αυτή την ώρα φοιτητές που συγκεντρώθηκαν στην Καμάρα.

