Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας

Κρίσιμη είναι η κατάσταση για τους κατοίκους της Καρύστου στην Εύβοια, καθώς πριν από λίγα λεπτά εστάλη νέο μήνυμα από το 112 στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών της ευρύτερης περιοχής.

Το μήνυμα καλεί τους κατοίκους του Λιμνιώνα και των Τσακαίων, να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς τα Νέα Στύρα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

Οι άνεμοι στην περιοχή πνέουν με μεγάλη ένταση, ενισχύοντας τις φλόγες, οι οποίες κινούνται απειλητικά και ανεξέλεγκτα προς κατοικημένες περιοχές.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ήδη συγκεντρωθεί από διάφορα σημεία της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας, ενισχύοντας τη γραμμή άμυνας σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσουν την πορεία της φωτιάς προτού πάρει κατεύθυνση προς τα Νέα Στύρα.

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στα Μεσοχώρια

H φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη στα Μεσοχώρια του Δήμου Καρύστου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν δραματική μάχη για τον περιορισμό της καταστροφής.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή έχουν μετατρέψει τη νύχτα σε πραγματικό εφιάλτη, ενώ οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να συγκρατήσουν την καταστροφική πορεία της φωτιάς, τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν αναμένεται να επανέλθουν σε δράση τα εναέρια μέσα.

Η φωτιά καίει πυκνή δασική έκταση, απειλώντας να φτάσει σε κατοικημένες περιοχές. Επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής επιχειρούν αδιάκοπα μέσα στη νύχτα για να ανακόψουν την πορεία της.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς έχει πλέον διασπαστεί σε 4 κύρια σημεία. Δύο από αυτά κινούνται απειλητικά προς κατοικημένες ζώνες. Το πρώτο κατευθύνεται προς τα Νέα Στύρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη ώστε να μην περάσει η φωτιά τον δρόμο που οδηγεί προς τα Νέα Στύρα και τα γύρω χωριά, ενώ το δεύτερο, νοτιοδυτικά των Τσακαίων, βρίσκεται ήδη στα όρια του οικισμού.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Τσακαίοι του Δήμου #Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2025

Ύστερα από ενισχύσεις που έφτασαν από διάφορες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, οι δυνάμεις στην περιοχή ανέρχονται πλέον σε 112 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 32 οχήματα. Επιπλέον, έχουν διατεθεί υδροφόρες των ΟΤΑ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθούν ζώνες άμυνας.

Μέχρι τη δύση του ηλίου επιχείρησαν και 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, τα οποία αναμένεται να επανέλθουν στη δράση με το πρώτο φως της ημέρας.

Όπως δήλωσε νωρίτερα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός:

«Οι εναέριες δυνάμεις που διατέθηκαν κατάφεραν να μετριάσουν κάπως την κατάσταση, όμως οι άνεμοι παραμένουν εξαιρετικά ισχυροί, με αποτέλεσμα να ενισχύονται τα μέτωπα και να αυξάνονται οι αναζωπυρώσεις. Ήδη συγκροτούμε δύο σημεία άμυνας με μηχανήματα και επίγειες δυνάμεις, προκειμένου να προστατεύσουμε το χωριό Τσακαίοι».

Το evima.gr, μετέδωσε, δημοσιεύοντας σχετικό οπτικό υλικό, πως η φωτιά λίγο πριν τις 20:00 άρχισε να πλησιάζει τα πρώτα σπίτια του οικισμού και κατευθύνεται με ταχύτητα προς τους Τσακαίους.

H φωτιά καίει πυκνή δασική έκταση και παρά τον «αγώνα» των πυροσβεστών, για να ανακόψουν την καταστροφική πορεία της, σημειώνονται συνεχείς αναζωπυρώσεις

112

Δύο μηνύματα για τη μεγάλη φωτιά έχουν σταλεί από το 112 το βράδυ της Παρασκευής

Στο πρώτο ζητήθηκε από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και λίγο πριν τις 21:00 δόθηκε σήμα μετακίνησης πολιτών από τους Τσακαίους προς τα Νέα Στύρα.

Δύο νέα μηνύματα από το 112 τα ξημερώματα

Λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα το 112 ήχησε ξανά, δίνοντας εντολή εκκένωσης στους κατοίκους του Λιμνιώνα και μετακίνησης προς τα Νέα Στύρα, ενώ στάλθηκε ξανά μήνυμα προς τους κατοίκους των Τσακάιων, να μετακινηθούν επίσης προς τα Νέα Στύρα.

Πηγή: skai.gr

