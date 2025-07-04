Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλανά της Χαλκιδικής, με εναέρια και επίγεια μέσα να επιχειρούν στην περιοχή.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

