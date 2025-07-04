Στη σύλληψη πέντε τούρκων υπηκόων, που φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής ομάδας, προχώρησε σε διάφορες περιοχές της Αττικής η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, συνελήφθησαν χθες βράδυ από το Τμήμα Αναζητήσεων της Ασφάλειας Αττικής τρία αδέρφια, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία για δολοφονία, αρπαγή και ληστεία στην Τουρκία.

Παράλληλα, σήμερα το πρωί, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν στη σύλληψη δύο ακόμα Τούρκων. Ο πρώτος καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία για ανθρωποκτονία στην Τουρκία, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη στο Μεταξουργείο, καθώς μετά από έρευνα στο διαμέρισμά του εντοπίστηκαν δύο όπλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.