Τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την προανακριτική διαδικασία για τις πρόσφατες φωτιές στη Χίο ανακοίνωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Όπως ανέφερε, εκτός από την περίπτωση όπου καταδικάστηκε αλλοδαπή, για την πυρκαγιά στην περιοχή Λεπτόποδα στη Βόρεια Χίο, έχει επίσης σχηματιστεί δικογραφία κατά ημεδαπού, ο οποίος έχει πάρει προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί, για το αδίκημα του εμπρησμού, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, για τις πυρκαγιές στις περιοχές Άγιος Μακάριος και Άγιος Μάρκος, που εκδηλώθηκαν πλησίον της πόλης της Χίου.

Πηγή: skai.gr

