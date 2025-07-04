Συλλήψεις για φωτιές σε Λάρισα και Αττική

Συνελήφθη, χθες 3 Ιουλίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ελασσόνας, άντρας, για πυρκαγιά που προκλήθηκε από πρόθεση, σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Ελασσόνας Λάρισας.

Παράλληλα, συνελήφθη, χθες 3 Ιουλίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Δ.Α.Ε.Ε. άντρας, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της Δ.Ε. Μαγούλας Αττικής.

Πηγή: skai.gr

