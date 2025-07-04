Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική, το μεσημέρι της Παρασκευής, για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση σε οικοπεδικούς χώρους στον Άγιο Δημήτριο στο Κορωπί και έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις φτάνοντας σε σπίτια. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, έχει πλέον οριοθετηθεί.

Η φωτιά ανέπτυξε γρήγορα δυναμική με αποτέλεσμα σπίτια και περιουσίες να έχουν υποστεί ζημιές. Ο απολογισμός των πιθανών ζημιών σε υποδομές και κατοικίες αναμένεται να πραγματοποιηθεί, όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχο Βασίλειο Βαθρακογιάννη, παρόλο που άμεσα πραγματοποίησε ρίψη νερού ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία στη συγκεκριμένη περιοχή, εν τούτοις, η πυρκαγιά έλαβε γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις.

Με τη βοήθεια των ανέμων δημιούργησε πολλαπλές κηλιδώσεις και νέες εστίες, εξελίχθηκε ανάμεσα σε κατοικίες και με κατεύθυνση προς την παραλιακή περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Γι’ αυτό το λόγο εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής προς ασφαλή κατεύθυνση.

Σημειώνεται πως μήνυμα μέσω του 112 εστάλη εκ νέου γύρω στις 14.30 στους κατοίκους της περιοχής Αλθέα προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτήν και να κατευθυνθούν προς Αγία Μαρίνα Κορωπίου και Βάρκιζα λόγω της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα ανέφερε: «Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχή Αλθέα Κορωπίου απομακρυνθείτε προς Αγία Μαρίνα Κορωπίου και Βάρκιζα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ».

Λίγο πριν τις 14.00 με μήνυμα από το 112 οι πολίτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τις περιοχές Άγιος Δημήτριος, Γαλάζια Ακτή και Αλθέα προς Λαγονήσι.

Στην περιοχή απεγκλωβίστηκαν 8 άτομα και 10 τετράποδα και έγιναν πάνω από 800 απομακρύνσεις από Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Σημειώνεται πως από την οδό Γαλάζια ακτή μέχρι την Αγία Μαρίνα εκκενώθηκαν τα πάντα.

Συνεχίζουν και επιχειρούν, κυρίως για την αντιμετώπιση μικρών εστιών, 120 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος, 30 οχήματα, Εθελοντές και πλήθος Εθελοντικών οχημάτων, ενώ Πυροσβεστικό Πλοιάριο παραμένει σε ετοιμότητα πλησίον της ακτογραμμής.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής.

Δυνάμεις του ΕΚΑΒ με 2 ασθενοφόρα οχήματα, 2 κινητές ιατρικές μονάδες και 1 μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης, αναπτύχθηκαν στην περιοχή και μέχρι στιγμής χρειάστηκε να επέμβουν για τη διακομιδή δύο ηλικιωμένων με κινητικά προβλήματα, στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων, προκειμένου να φιλοξενηθούν εκεί.

Ζημιές σε σπίτια

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ, Μιχάλης Τεζάρης, οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για υλικές ζημιές σε οικίες στην οδό Ευρυπίδου και άλλες οδούς σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ενώ σε βίντεο φαίνονταν πυκνοί καπνοί να έχουν καλύψει την περιοχή.

Η κάμερα του ΣΚΑΙ κατέγραψε και ένα από τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές.

«Είναι πολύ δύσκολα γιατί ξεκίνησε από 2 μέτωπα, ξεκίνησε και από πάνω και από την παραλία, κινείται δυνατά ο αέρας», δήλωσε νωρίτερα κάτοικος στην περιοχή η οποία εξέφρασε το φόβο της και σημείωσε πως η φωτιά έφτασε στα 500 μέτρα από το σπίτι της.

«Φαίνεται να έχει καταλαγιάσει λίγο στα σπίτια αλλά μαίνεται (η φωτιά) πάνω στο βουνό... Αν μεταφερθεί από το βουνό σε άλλη περιοχή δυτικότερα θα έχουμε πρόβλημα», δήλωσε το μεσημέρι στον ΣΚΑΙ, ο δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτρης Κιούσης.

Είναι σε εξέλιξη το μέτωπο, έχουμε μεγάλα προβλήματα, έχουν καεί και σπίτια, δήλωσε το μεσημέρι στον ΣΚΑΙ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κορωπίου, Θεόδωρος Γρίβας.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, αρχικά υπήρξε μία εστία στον Άγιο Δημήτριο και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην παραλιακή, ενώ σημείωσε πως έχει αέρα στην περιοχή.

Η φωτιά εξελισσόταν δυναμικά και γι'αυτό υπήρξε διασπορά των δυνάμεων πυροσβεστικής στην περιοχή προκειμένου να προλάβουν να ελέγξουν τη φωτιά.

Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ στην περιοχή

Σημειώνεται πως με εντολή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταβεί στην περιοχή, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε), ώστε να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

«Τρεις δύσκολες πυρκαγιές. Με θυελλώδεις ανέμους και εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Στην Ανατολική Αττική, στην Ιεράπετρα, στη Χαλκιδική. Για ακόμη μια φορά, οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής στάθηκαν στο ύψος της αποστολής τους», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Λίγο μετά τις 17.00 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον Άγιο Δημήτριο στο Κορωπί.

Νωρίτερα, λόγω της φωτιάς στο σημείο υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου από το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Καλυβίων, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εκτροπές:

Στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου στο ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Αγίας Μαρίνας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο Στη λεωφόρο Αγίας Μαρίνας στο ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίου Δημητρίου Στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίου Δημητρίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα Στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Λουμπάρδα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο.

Πηγή: skai.gr

