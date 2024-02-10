Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ερμού,κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για την Παλαιστίνη με την ΕΛ.ΑΣ να προχωράει σε δύο προσαγωγές.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν έξω από εστιατόριο στην Πλατεία, όπου υπήρξε συμβολικός αποκλεισμός, ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο και σε διαδηλωτές.

Παράλληλα έγινε χρήση χημικών και κρότου λάμψης από τους αστυνομικούς κατά ομάδας διαδηλωτών.

Πηγή: skai.gr

