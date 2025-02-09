Ανακοίνωση για το διπλό έγκλημα στους Γόννους Λάρισας και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έβαλε τέλος στη ζωή του ο 60χρονος δράστης, εξέδωσε το απόγευμα της Κυριακής η ΕΛ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

«Σήμερα, Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 07:03, 60χρονος ημεδαπός κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας καθώς και το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών, αναφέροντας ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα -2- άτομα εντός εργαστηρίου ξυλείας, ιδιοκτησίας του, σε περιοχή της Λάρισας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, της Άμεσης Δράσης, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Τροχαίας, ενώ στο σημείο προσήλθε ομάδα της Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης και διαπραγματευτής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο 60χρονος αρνούνταν να εξέλθει του εργαστηρίου και απειλούσε ότι θα προχωρήσει σε αυτοχειρία, ενώ, όπως διαπιστώθηκε, έφερε πυροβόλο όπλο και χειροβομβίδα.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το εργαστήριο, ενώ εκκενώθηκαν οικίες και χώροι πλησίον του σημείου, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των περίοικων και τυχόν περαστικών.

Περί ώρα 16:00, και ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν, ο 60χρονος εξήλθε του εργαστηρίου πυροβολώντας στον αέρα με πολεμικό όπλο τύπου «KALASHNIKOV» που έφερε, ενήργησε πυροβολισμό κατά αστυνομικού της Ε.Κ.Α.Μ. και άμεσα με περίστροφο πιστόλι, που επίσης έφερε, αυτοτραυματίστηκε θανάσιμα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ενεργούν έρευνες εντός του εργαστηρίου, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας».



