«Είναι αποφασισμένος, ελπίζω να με ακούσει»: Τι λέει ο δικηγόρος του δολοφόνου που είναι ταμπουρωμένος στους Γόννους της Λάρισας (βίντεο)

Για έναν άνθρωπο «αποφασισμένο» έκανε λόγο σε δηλώσεις του ο δικηγόρος του, κ. Στέλιος Σούρλας, μιλώντας σε δημοσιογράφους σύμφωνα με το onlarissa.gr, μετά την επικοινωνία που είχε με τον δράστη του διπλού φονικού στους Γόννους της Λάρισας.

Όπως είπε, η επικοινωνία του έγινε με στόχο «να τον πείσω να σταματήσει εδώ αυτό και να μην κάνει κάτι παραπέρα. Δεν μπήκαμε στην ουσία. Μιλήσαμε μέσω του διαπραγματευτή. Είναι ένας άνθρωπος αποφασισμένος. Έκανα ότι μπορούσα να τον αποτρέψω, ελπίζω να με ακούσει. Απ’ όσο άκουσα είναι δύο οι νεκροί, δε γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες… Η φωνή του ήταν σταθερή, ήταν αποφασισμένος».

Δείτε τη δήλωση του κ. Σούρλα:

Πηγή: skai.gr

