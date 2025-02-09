Λογαριασμός
Λήξη συναγερμού στον σταθμό του Μετρό Μοναστηράκι: Δεν βρέθηκε τίποτα μετά το τηλεφώνημα για βόμβα - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία (Βίντεο)

Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στο Μοναστηράκι και έλεγξαν τους χώρους του Μετρό και διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε πως δεν υπάρχει κάτι ύποπτο

18:38
Μετρό

Δεν βρέθηκε τίποτα στον σταθμό μετρό στο Μοναστηράκι, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ μετά από το απειλητικό τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί και διεξάγεται κανονικά,

Υπενθυμίζεται ότι άγνωστος τηλεφώνησε στις 15:29 σε ενημερωτική ιστοσελίδα και ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο σταθμό του μέτρο η οποία θα εκραγεί στις 17:38 το απόγευμα.

Το σημείο είχε αποκλειστεί από αστυνομικούς, ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και πραγματοποιούσε ελέγχους στους χώρους του σταθμού.

Στη Γραμμή 1 η κυκλοφορία διεξαγόταν προσωρινά  στα τμήματα Πειραιάς- Θησείο και Ομόνοια- Κηφισιά και στη Γραμμή 3 στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο- Κεραμεικός και Σύνταγμα- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο.

