Δεν βρέθηκε τίποτα στον σταθμό μετρό στο Μοναστηράκι, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ μετά από το απειλητικό τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί και διεξάγεται κανονικά,

Υπενθυμίζεται ότι άγνωστος τηλεφώνησε στις 15:29 σε ενημερωτική ιστοσελίδα και ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο σταθμό του μέτρο η οποία θα εκραγεί στις 17:38 το απόγευμα.

Το σημείο είχε αποκλειστεί από αστυνομικούς, ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και πραγματοποιούσε ελέγχους στους χώρους του σταθμού.

Στη Γραμμή 1 η κυκλοφορία διεξαγόταν προσωρινά στα τμήματα Πειραιάς- Θησείο και Ομόνοια- Κηφισιά και στη Γραμμή 3 στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο- Κεραμεικός και Σύνταγμα- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο.

Πηγή: skai.gr

