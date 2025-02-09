Νεκρός είναι ο φερόμενος δράστης της διπλής ανθρωποκτονίας στους Γόννους της Λάρισας. Όπως έγινε γνωστό, ο 60χρονος, ο οποίος από το πρωί παρέμενε ταμπουρωμένος στην επιχείρησή του, αφού πρώτα φέρεται να σκότωσε δύο άνδρες με τους οποίους ισχυριζόταν ότι είχε οικονομικές διαφορές, έβαλε πριν από λίγο τέλος στη ζωή του.

Ο 60χρονος αρνούνταν να εξέλθει του εργαστηρίου και απειλούσε ότι θα προχωρήσει σε αυτοχειρία, ενώ, όπως διαπιστώθηκε, έφερε πυροβόλο όπλο και χειροβομβίδα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 16:00, και ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν, ο 60χρονος εξήλθε του εργαστηρίου πυροβολώντας πρώτα στον αέρα με καλάσνικοφ, μετά πυροβόλησε κατά αστυνομικού των ΕΚΑΜ και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε θανάσιμα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών προχώρησαν σε έρευνες εντός του εργαστηρίου, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας. Όπως μεταδίδει ο Πάνος Γαρουφαλιάς, αναμένεται ιατροδικαστής να κάνει αυτοψία στο σημείο.

«Δυστυχώς έγινε αυτό το οποίο φοβόμουν», δήλωσε ο δικηγόρος του 60χρονου, Στέλιος Σούρλας, σήμερα το μεσημέρι της Κυριακής, αναφέροντας πως τα τελευταία λόγια του δράστη πριν αυτοκτονήσει ήταν «χάρηκα που σε γνώρισα, είμαι περήφανος, κάντε κουμάντο για την κηδεία μου, γιατί δεν υπάρχει καθόλου χρήμα για αύριο».

Ο ίδιος εξήγησε πως προσπάθησε να αποτρέψει τον δράστη να προβεί στην τραγική πράξη του, ωστόσο εκείνος ήταν αποφασισμένος, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο. «Νομίζω και αυτό συνέβαλε», σημείωσε.

«Δεν ξέρω αν τον έφερε σε επαφή η αστυνομία με την οικογένεια και το παιδί του. Αυτό που κατάλαβα εγώ, είναι ότι ήταν αποφασισμένος», σημείωσε ο κ. Σούρλας.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί είχε στηθεί στο ξυλουργείο μεγάλη επιχείρηση με ειδικές ομάδες και διαπραγματευτή της αστυνομίας και η περιοχή είχε αποκλειστεί. Ο 60χρονος φέρεται να έχει παρελθόν με αξιόποινες πράξεις, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό τι ακριβώς έχει συμβεί, στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση

Σήμερα, Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 07:03, 60χρονος ημεδαπός κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας καθώς και το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών, αναφέροντας ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα -2- άτομα εντός εργαστηρίου ξυλείας, ιδιοκτησίας του, σε περιοχή της Λάρισας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, της Άμεσης Δράσης, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Τροχαίας, ενώ στο σημείο προσήλθε ομάδα της Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης και διαπραγματευτής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το εργαστήριο, ενώ εκκενώθηκαν οικίες και χώροι πλησίον του σημείου, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των περίοικων και τυχόν περαστικών.

Περί ώρα 16:00, και ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν, ο 60χρονος εξήλθε του εργαστηρίου πυροβολώντας στον αέρα με πολεμικό όπλο τύπου «KALASHNIKOV» που έφερε, ενήργησε πυροβολισμό κατά αστυνομικού της Ε.Κ.Α.Μ. και άμεσα με περίστροφο πιστόλι, που επίσης έφερε, αυτοτραυματίστηκε θανάσιμα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ενεργούν έρευνες εντός του εργαστηρίου, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το ένα θύμα είναι νεκρό στον εξωτερικό χώρο, ενώ, σύμφωνα με τον δράστη, υπήρχε και δεύτερος νεκρός εντός της επιχείρησης.

Ο φερόμενος ως δράστης απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του με τη χειροβομβίδα, σύμφωνα και με δηλώσεις του δικηγόρου του, Στέλιου Σούρλα.

Σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον κ. Σούρλα, ο 60 χρονος επικοινώνησε με την αστυνομία για να ενημερώσει για την πράξη του.

Ο 60χρονος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, φέρεται να σκότωσε δύο άτομα, έπειτα από έντονη αντιπαράθεση που προέκυψε λόγω οικονομικών διαφορών σε μία αγοροπωλησία.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, φαίνεται ότι υπήρχαν οικονομικές διάφορες μεταξύ του ιδίου και των δυο θυμάτων τα οποία φέρεται μάλιστα να τον είχαν ξυλοκοπήσει στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Πάνου Γαρουφαλλιά, ο δράστης είναι πρώην τοπικό στέλεχος και υποψήφιος με την Χρυσή Αυγή, κάτοικος της περιοχής, ο οποίος έχει παρελθόν με αξιόποινες πράξεις.

Η κατάσταση στο σημείο ήταν επικίνδυνη, καθώς ο ταμπουρωμένος άνδρας απειλούσε ότι κρατά χειροβομβίδα, ενώ άγνωστος παρέμενε ο οπλισμός που έφερε.

Στο σημείο βρέθηκε ισχυρή αστυνομική δύναμη με την παρουσία διαπραγματευτή, με στόχο τη σύλληψη του δράστη, καθώς επίσης ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, ο Αστυνομικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, μονάδα των ΕΚΑΜ και πυροτεχνουργοί της ΟΠΚΕ.

Επίσης, στο σημείο βρέθηκαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να παραλάβουν τις σορούς.

Η αστυνομία εκκένωσε τα σπίτια γύρω από την επιχείρηση και το σπίτι του δράστη και οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν για κάθε ενδεχόμενο

Η αστυνομία καλέσε νωρίτερα τους πολίτες να μην προσεγγίζουν την περιοχή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών, όσο διαρκούσε η επιχείρηση της διαπραγμάτευσης με τον φερόμενο ως δράστη.

«Είναι αποφασισμένος» λέει ο δικηγόρος του

«Προσπαθώ να τον πείσω να σταματήσει εδώ αυτό, φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος αποφασισμένος», είπε σε δηλώσεις του, νωρίτερα, ο Στέλιος Σούρλας, δικηγόρος του φερόμενου ως δράστη της ανθρωποκτονίας, σε επικοινωνία που είχε με τον 60χρονο, μέσω του διαπραγματευτή.

«Δεν μπήκαμε στην ουσία. Μιλήσαμε μέσω του διαπραγματευτή. Είναι ένας άνθρωπος αποφασισμένος. Έκανα ότι μπορούσα να τον αποτρέψω, ελπίζω να με ακούσει. Απ’ όσο άκουσα είναι δύο οι νεκροί, δε γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες… Η φωνή του ήταν σταθερή, ήταν αποφασισμένος» είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

Πηγή: skai.gr

