Δύο σεισμοί άνω των 4,1 Ρίχτερ με διαφορά πέντε λεπτών ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού - Συνολικά 95 σεισμοί καταγράφηκαν χθες

Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Νέα σεισμική δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε απόψε στις 21:05, 15 χλμ. νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που καταγράφεται στην περιοχή, μετά τα 5,2 Ρίχτερ πριν από 4 ημέρες. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 21:16 ακολούθησε νέα δόνηση 4,4 Ρίχτερ, στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με τις Aρχές, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για κατολισθήσεις ή ζημιές.

Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά πέντε λεπτών σημειώθηκαν το μεσημέρι. Συγκεκριμένα σεισμός 4,1 Ρίχτερ έγινε 19 Χλμ. ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού στις 13:54. Αρχικά, είχε δοθεί ότι το μέγεθος του ήταν 4 Ρίχτερ. Ακολούθησε άλλος σεισμός μετά από 5 λεπτά. Αναφέρθηκε ότι ήταν έντασης 4,3 Ρίχτερ και στη συνέχεια αναθεωρήθηκε σε 4,5.

Δονήσεις άνω των 4 Ρίχτερ είχαν γίνει και νωρίτερα. Ο ένας στις 03:35 τα ξημερώματα, 23,5 χλμ. ΒΑ από το Ημεροβίγλι της Σαντορίνης και ο δεύτερος στις 11:02 26 χλμ. ΑΒΑ της Οίας. Και οι δύο ήταν μεγέθους 4,1 Ρίχτερ.

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζουν ωστόσο οι επιστήμονες που παρατηρούν το φαινόμενο με τις σεισμικές ακολουθίες που εδώ και δέκα ημέρες ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Σαντορίνης και των γύρω νησιών. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, παρουσιάζεται σταθεροποίηση της συχνότητας των δονήσεων και σταδιακή ύφεση της έντασής τους, ενώ φαίνεται να απομακρύνεται το σενάριο για χτύπημα του εγκέλαδου άνω των 6 Ρίχτερ.

Δεκάδες σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν και αυτή τη νύχτα στην περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, από τις οποίες πολλές ξεπερνούσαν τα 3 Ρίχτερ, ωστόσο το μέγεθος και η συχνότητά τους, σύμφωνα με τους επιστήμονες δεν ήταν στο επίπεδο των προηγούμενων ημερών. Οι μεγαλύτεροι σεισμοί τη νύχτα έγιναν στις 03:35, 23,5 χλμ. ΒΑ από το Ημεροβίγλι της Σαντορίνης και στις 11:02 26 χλμ. ΑΒΑ της Οίας μεγέθους 4,1 Ρίχτερ αντίστοιχα και οι δύο.

«Βλέπουμε σταδιακή πτώση στους ρυθμούς – Δεν ενθουσιαζόμαστε, το κρατάμε στα θετικά»

Ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης ανέφερε στο ΕΡΤΝews «για παράδειγμα τις πρώτες δύο μέρες μπορεί να είχαμε πάνω από 135 - 140 σεισμούς με μέγεθος άνω του 3 και άνω του 4, 28 – 26 σεισμούς, σε μια μέρα. Τώρα μιλάμε για πολύ μικρότερα νούμερα, δηλαδή για 68 σεισμούς άνω του 3 χθες, την ίδια μείωση έχουν και οι σεισμοί άνω του 4. Δεν ενθουσιαζόμαστε, το κρατάμε στα θετικά και συνεχίζουμε».



Παρά τη μείωση του ρυθμού των σεισμών τις τελευταίες δύο ημέρες, οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα και μείωση του μέσου μεγέθους τους.

«Το ενδεχόμενο 6 Ρίχτερ δεν έχει αποκλειστεί, αλλά έχει απομακρυνθεί»

«Πάλι θα έχουμε σεισμούς, 4,9 4,7 4,6 δεν συζητάμε ότι θα μειώνονται σταδιακά τα μεγέθη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συχνότητα. Το ενδεχόμενο 6 Ρίχτερ δεν έχει αποκλειστεί, απομακρύνεται σταδιακά». Ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, μιλώντας στο ΕΡΤNews τόνισε: «Συνεχίζεται η σμηνοσειρά δηλαδή μεγέθη σεισμών τα οποία δεν θα ξεπεράσουν το 5,1 – 5,2 Ρίχτερ. Παρατηρούμε μικρές τάσεις σταθεροποίησης. Δεν θα συνεχίσουμε με τους ρυθμούς αυτούς. Θα αλλάξει ο ρυθμός».

Στο μεταξύ οι επιτροπές Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου, αποφάσισαν χθες τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά μέχρι την Παρασκευή 14/2 σε Θήρα, Ίο, Ανάφη και Αμοργό.



Για την ανθεκτικότητα των κτιρίων στις πιέσεις που έχουν δεχτεί από τους αλλεπάλληλους σεισμούς μίλησε στο EΡΤΝews o πρόεδρος του ΟΑΣΠ. « Τα κτίρια δεν έχουν υποστεί επίπτωση, εκτός από κάποια παλιά ερειπωμένα κτίρια και αυτό έδειξαν οι πρώτες αυτοψίες, τα κτίρια δεν επιβαρύνονται με τέτοιες δονήσεις. Δεν υπάρχει επίπτωση στον δομημένο ιστό προς το παρόν» τόνισε ο Ευθύμιος Λέκκας.

Από τη δική τους πλευρά οι τουρίστες φαίνεται πως κρατάνε μια στάση αναμονής. Αναφορικά με το Πάσχα δεν έχει γίνει καμιά ακύρωσή, ούτε για το καλοκαίρι σύμφωνα με τον πρόεδρο Πανελλήνιου Συλλόγου διαχειριστών ακινήτων, Ανδρέα Χίου ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» τόνισε πως μόνο οι τουρίστες που βρίσκονταν τώρα στο νησί έφυγαν, οι κρατήσεις τουλάχιστον στα AirBnb δεν καταγράφουν ακυρώσεις.

Ίδιο κλίμα μετέφερε και ο πρόεδρος ξενοδόχων Σαντορίνης, Αντώνης Παγώνης όπου σημείωσε πως «η εικόνα που παρουσιάζεται σε κρατήσεις τώρα είναι η ίδια που υπήρχε και τις προηγούμενες ημέρες» όμως υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις σε προσωπικό επίπεδο από συνεργάτες του εξωτερικού για την κατάσταση που επικρατεί. Αναφορικά με τις αποχωρήσεις σημείωσε πως δεν έχουν φύγει οι τουρίστες απλώς έχουν υπάρξει κάποιες μικρές μεταβολές στις ημερομηνίες για τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο.

Συνολικά 95 σεισμοί καταγράφηκαν κατά την 8η Φεβρουαρίου στη ζώνη Σαντορίνης - Αμοργού

Σταδιακή, μικρή μείωση του αριθμού των σεισμών καταγράφει το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν σήμερα, Κυριακή, από τη Διεπιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων του ΕΚΠΑ, βάσει των στοιχείων καθημερινής ανάλυσης σεισμικών δεδομένων (χωρίς χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης) του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, κατά την 8η Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί 95 σεισμοί, εκ των οποίων 13 με μεγέθη M ≥ 4.0 και 3 με Μ ≥ 4.5, ενώ ο μεγαλύτερος σεισμός είχε μέγεθος Μ=4.8.

Από την έναρξη του σεισμικού σμήνους στη ζώνη Σαντορίνης - Αμοργού στις 26 Ιανουαρίου έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2025, το Εργαστήριο έχει ανιχνεύσει και εντοπίσει συνολικά πάνω από 11,700 επιλεγμένους σεισμούς με μεθόδους μηχανικής μάθησης (τεχνητής νοημοσύνης), εκ των οποίων άνω των 9,600 με μεγέθη Μ³1.0. Στις 6 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν πάνω από 1,400 σεισμοί, με ~400 να έχουν μέγεθος Μ³2.5, 18 σεισμούς με Μ³4.0, και 5 σεισμούς με Μ³4.5, με τον μεγαλύτερο σεισμό να έχει μέγεθος 4.7. Στις 7 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν πάνω από 1,300 σεισμοί, με ~270 να έχουν μέγεθος Μ³2.5, 8 σεισμούς με Μ³4.0, και 2 σεισμούς με Μ³4.5, με τον μεγαλύτερο σεισμό να έχει μέγεθος Μ=4.8. Οι περισσότεροι σεισμοί εντοπίζονται σε ένα τμήμα μήκους ~12 km νοτιοδυτικά της Ανύδρου, το οποίο ήταν ήδη ενεργό τις προηγούμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται, ότι έχει αναπτυχθεί για την παρακολούθηση της σεισμικότητας σε πραγματικό χρόνο στη ζώνη Σαντορίνης - Αμοργού ειδική σελίδα στον ιστότοπο του Τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας του ΕΚΠΑ, με διαδραστικό χάρτη, ο οποίος συνδυάζει επίκεντρα των πρόσφατων σεισμών, σεισμολογικούς σταθμούς και ενεργά ρήγματα στην περιοχή μελέτης και είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: http://www.geophysics.geol.uoa.gr/stations/gmaps3/santorini_amorgos_zone.php .

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι συντονιστής της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων ΕΚΠΑ είναι ο Ευθύμιος Λέκκας, ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

