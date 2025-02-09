Λογαριασμός
Μηχανάκι συγκρούστηκε με τραμ στο Νέο Φάληρο, τραυματίστηκε οδηγός - Δείτε φωτογραφίες

Το τροχαίο συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Αιμόφυρτος ο οδηγός της μηχανής στο οδόστρωμα

τροχαίο τραμ

Πανικός προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον Πειραιά, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το τραμ συγκρούστηκε με διερχόμενο μηχανάκι στο Νέο Φάληρο.

Σύμφωνα με το piraeuspress, ο οδηγός του δικύκλου βρέθηκε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα, ενώ σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα δεν φορούσε κράνος.Το τραμ ακινητοποιήθηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΕΛΑΣ για να διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

τροχαίο τραμ

τροχαίο τραμ

