Πανικός προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον Πειραιά, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το τραμ συγκρούστηκε με διερχόμενο μηχανάκι στο Νέο Φάληρο.

Σύμφωνα με το piraeuspress, ο οδηγός του δικύκλου βρέθηκε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα, ενώ σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα δεν φορούσε κράνος.Το τραμ ακινητοποιήθηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΕΛΑΣ για να διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.