Αποφασίστηκε η σύνθεση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 25 Φεβρουαρίου του 2024.

Συγκεκριμένα, κατά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, το Σάββατο, αποφασίστηκε ότι στην ΚΟΕΣ που θα αντικαταστήσει την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος στην πορεία προς το Συνέδριο μετέχουν τα παρακάτω άτομα:

Ράνια Σβίγκου, Γιώργος Βασιλειάδης, Τρύφων Αλεξιάδης, Σταύρος Αραχωβίτης, Γιάννης Βουλγαράκης, Κώστας Γενιδούνιας, Ελένη Γιακουμάκη, Χρήστος Δουίτσης, Κώστας Ζαχαριάδης, Στέργιος Καλπάκης, Χρύσα Καραγιάννη, Νίκος Καραντιλιόν, Δημήτρης Καρβούνης, Ζωή Καρκούλια, Μάριος Κάτσης, Φώτης Λαμπρινίδης, Νίκος Μαδεμλής, Γιώργος Μπαλάφας, Γιώτα Μπελώνη, Θάνος Μωραΐτης, Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος, Πάνος Ρήγας, Χρήστος Σπίρτζης, Ελένη Συμεωνίδου, Ολυμπία Τελιγιορίδου, Θεοδώρα Τζάκρη, Χάρης Τσιόκας, Αγγελίνα Χατζοπούλου, Αλέξης Χριστόπουλος, Χρήστος Γρίβας, Τάσος Πολιτίδης, Κορνηλία Μακρή, Φρόσω Σταυράκη, Παναγιώτα Δριτσέλη, Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, 'Αννα Σαϊνίδου, Ζανέτ Τσίπρα. Κυριακή Μάλαμα, Έφη Παπαλεξίου, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Θένια Χαραλαμπίδου, Λίλα Σουλελέ, Γιούλη Ρανέλλα.

Στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου μετέχει και η Δώρα Αυγέρη ως εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.​

Ορίστηκε επίσης και η Επιτροπή Θέσεων - Απόφασης στην οποία μετέχουν:

Όλγα Γεροβασίλη, Νατάσσα Γκαρά, Μενέλαος Γκίβαλος, Σπύρος Δανέλλης, Ρένα Δούρου, Αντώνης Ελευθεριάδης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Διονύσης Καλαματιανός, Νίνα Κασιμάτη, Τάκης Κορμάς, Μαρία Κουβέλη, Λευτέρης Κρέτσος, Γιάννης Ματζουράνης, Γιάννης Μπαλάφας, Γιάννης Μπουρνούς, Κατερίνα Νοτοπούλου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Παναγιώτης Παναγιώτου, Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης, Μαρία Ρεπούση, Αναστασία Σαπουνά, Γιάννης Σαρακιώτης, Νίκος Σκορίνης, Διονύσης Τεμπονέρας, Γιώργος Τσίπρας, Σωκράτης Φάμελλος, Αλέκος Φλαμπουράρης, Δημήτρης Χατζησωκράτης, Κατερίνα Γιαννακά, Τίνα Καφατσάκη, Χαρά Καφαντάρη, Φωτεινή Κούβελα, Ελένη Κονομόδη, Γιώτα Παναγοπούλου, Φωτεινή Παντιώρα, Τζένη Αρσένη, Φρόσω Σταυράκη, Βίλυ Χατζηνικόλα, 'Αννα Φιλίνη, Δημήτρης Χαλαζωνίτης, Αννίτα Λάκκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

