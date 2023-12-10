Στην επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην επίθεση σε βάρος αστυνομικού στο Ρέντη, στο έργο ύδρευσης που έγινε στην πλημμυροπαθή Θεσσαλία, στα αντιδιαβρωτικά έργα σε Πάρνηθα, Δερβενοχώρια, Έβρο και Ρόδο, στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής αλλά και στα καλάθια «των Χριστουγέννων και του Άη Βασίλη», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον καθιερωμένο εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

Ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του στο facebook εκφράζει την οργή του για το αιματηρό επεισόδιο στο Ρέντη τονίζοντας: «Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όσο δύσκολη κι αν είναι η καταπολέμηση της λεγόμενης οπαδικής βίας, εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και τον αγώνα για να νικήσουμε σε αυτήν την μάχη. Όσο ψηλά κι αν βρίσκονται αυτοί που την υποκινούν ή έστω την ανέχονται».

«Το οφείλουμε στον αστυνομικό που παλεύει για τη ζωή του, αλλά και στον Άλκη, στον Μιχάλη, και σε όλα τα θύματα της οπαδικής βίας. Το οφείλουμε στα νέα παιδιά που θέλουν έναν υγιή αθλητισμό, το οφείλουμε στην κοινωνία. Και σήμερα, θέλω να σας ζητήσω να πούμε μαζί μια προσευχή για τον νέο αυτό άνθρωπο που δίνει τον αγώνα για τη ζωή του. Οι αστυνομικοί άλλωστε είναι παιδιά μας και διακινδυνεύουν τη ζωή τους καθημερινά για την ασφάλεια όλων μας», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Καλημέρα σε όλες και όλους! Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση δεν θα μπορούσε να μην ξεκινήσει από τη Διακήρυξη Φιλίας και Καλής Γειτονίας Ελλάδας - Τουρκίας που συνυπογράψαμε με τον Πρόεδρο Ερντογάν κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα πραγματικό άλμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ειδικά αν σκεφτούμε το οξυμένο κλίμα των προηγουμένων ετών, και δικαιώνει την επιλογή μας να διατηρούμε ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας σε κάθε επίπεδο, επιδιώκοντας με σύνεση αλλά και αποφασιστικότητα (και χωρίς αυταπάτες) να συνυπάρχουμε με τους γείτονές μας στη βάση όσων μας ενώνουν.

Να διαφωνούμε, κι αν οι διαφορές μας δεν γεφυρώνονται, να μην παράγουν αυτόματα εντάσεις και κρίσεις. Αλλά να συνεργαζόμαστε επωφελώς και για τις δύο πλευρές σε οικονομικό, εμπορικό και κοινωνικό πεδίο, όπως συμφωνήθηκε στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, το πρώτο που συνήλθε έπειτα από 7 χρόνια. Προϊόν της νέας σελίδας των σχέσεων μας είναι οι δεκαπέντε διακηρύξεις, συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας που αφορούν ευρεία γκάμα κλάδων, από τον τουρισμό, την ενέργεια και το εμπόριο μέχρι την έρευνα, την παιδεία και τις μεταφορές.

Τώρα, πριν περάσω στην εσωτερική κυβερνητική δραστηριότητα, θέλω να κάνω μια αναφορά στην εγκληματική επίθεση που δέχτηκε η αστυνομία κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ, η οποία είχε ως συνέπεια τον τραγικό τραυματισμό ενός αστυνομικού. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις αύριο για την οπαδική βία, γι’ αυτό δεν θα γράψω για πολλά γι' αυτά σήμερα. Θέλω όμως να εκφράσω την οργή μου για το συμβάν αυτό, και να σας διαβεβαιώσω ότι όσο δύσκολη κι αν είναι η καταπολέμηση της λεγόμενης οπαδικής βίας, εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και τον αγώνα για να νικήσουμε σε αυτήν την μάχη. Όσο ψηλά κι αν βρίσκονται αυτοί που την υποκινούν ή έστω την ανέχονται. Το οφείλουμε στον αστυνομικό που παλεύει για τη ζωή του, αλλά και στον Άλκη, στον Μιχάλη, και σε όλα τα θύματα της οπαδικής βίας. Το οφείλουμε στα νέα παιδιά που θέλουν έναν υγιή αθλητισμό, το οφείλουμε στην κοινωνία. Και σήμερα, θέλω να σας ζητήσω να πούμε μαζί μια προσευχή για τον νέο αυτό άνθρωπο που δίνει τον αγώνα για τη ζωή του. Οι αστυνομικοί άλλωστε είναι παιδιά μας και διακινδυνεύουν τη ζωή τους καθημερινά για την ασφάλεια όλων μας.

Τώρα, περνάω στην τραυματισμένη από την πρωτοφανή φυσική καταστροφή του «Daniel» Θεσσαλία, για να σας πω ότι απέκτησε ένα σημαντικό έργο υποδομής που λύνει το πρόβλημα ύδρευσης 55.000 κατοίκων από 42 κοινότητες στην ανατολική πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Η περιοχή θα τροφοδοτείται καθημερινά με υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό από τη Λίμνη Σμοκόβου. Αυτό σημαίνει ότι καταργούνται οι σημερινές υδρευτικές γεωτρήσεις στην περιοχή, μειώνεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση αλλά και το ενεργειακό κόστος για τις τοπικές Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης. Ό,τι είπαμε θα το κάνουμε. Οι υποδομές στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας θα αποκατασταθούν στο ακέραιο, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ.

Συνεχίζουμε όμως να στηρίζουμε τους πλημμυροπαθείς με τις καταβολές της πρώτης αρωγής: μέχρι στιγμής έχουν δοθεί 130 εκ. ευρώ σε περίπου 37.000 δικαιούχους και άλλα 260 εκ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ σε 26.400 γεωργούς και κτηνοτρόφους. Στους αγρότες με παιδιά που σπουδάζουν και έχασαν την κύρια πηγή εισοδήματος τους λόγω των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων θα δοθεί και έκτακτη οικονομική βοήθεια από τη χορηγία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ενώ με δωρεά του ΣΕΒ θα γίνει η μετεγκατάσταση της κοινότητας Μεταμόρφωσης και όσων οικισμών το επιθυμούν σε άλλη περιοχή. Ειδική ομάδα θα αναλάβει το εγχείρημα που θα ολοκληρωθεί με fast track διαδικασία ώστε το συντομότερο δυνατό να παραδοθούν στους πλημμυροπαθείς τα κλειδιά των νέων κατοικιών τους. Με την ευκαιρία, να επισημάνω ότι προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς τα αντιδιαβρωτικά έργα στην Πάρνηθα, στα Δερβενοχώρια, στον Έβρο και στη Ρόδο ώστε να είμαστε έτοιμοι ενόψει του χειμώνα που ομολογουμένως ακόμη δεν έκανε την εμφάνισή του, αν και μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Δύο εβδομάδες πλέον μας χωρίζουν από τα Χριστούγεννα και ήρθε η ώρα για το «Καλάθι των Γιορτών» που θα τεθεί σε ισχύ την προσεχή Τετάρτη με 9 βασικά προϊόντα σε προσιτές τιμές. Ταυτόχρονα «τρέχουν» οι πρωτοβουλίες «Μόνιμη Μείωση Τιμής» στην οποία έχουν ενταχθεί έως σήμερα 1.286 προϊόντα από 100 εταιρείες και το «Καλάθι του Νοικοκυριού» που πήρε παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024. Με αυτές τις παρεμβάσεις μας αμβλύνουμε για τα χαμηλά εισοδήματα τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στα τρόφιμα και σε βασικά αγαθά, ενταντικοποιώντας συνάμα τους ελέγχους στην αγορά. Πρέπει να καταλάβουν όλες οι επιχειρήσεις, πρωτίστως οι μεγαλύτερες, ότι είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης να συμβάλλουν για να μπορέσουν όλοι οι συμπολίτες μας να κάνουν γιορτές.

Ακούω συχνά ότι η πιο χρήσιμη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα είναι η εφαρμογή του αυτονόητου. Αυτό ακριβώς υπηρετεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που ψηφίστηκε την Πέμπτη από τη Βουλή. Οι 11 παρεμβάσεις του έχουν έναν στόχο: να κλείσουν τα «παραθυράκια» φοροδιαφυγής σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, στρεβλώσεις και διαχρονικές παθογένειες που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. Η κυβέρνησή μας έχει λοιπόν την πολιτική τόλμη να διορθώσει πολλά από τα κακώς κείμενα που κρατούν την οικονομία και την κοινωνία πίσω, εμποδίζοντας τη φυγή προς τα μπροστά. Βεβαίως τη δημόσια συζήτηση μονοπώλησε το ζήτημα του τεκμηρίου στους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά θα επαναλάβω την προεκλογική μας δέσμευση: Έχει έρθει ο καιρός να κατανείμουμε τα φορολογικά βάρη πιο δίκαια και πιο ισορροπημένα, με μέριμνα για τους πιο αδύναμους, όπως ακριβώς επιτάσσει και το Σύνταγμα. Και να πω και κάτι ακόμα: η ισονομία απέναντι στους φόρους βοηθάει τελικά να μειώνουμε τους φόρους για όλους. Με τις αλλαγές στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα αυξηθούν από το 2024 οι δαπάνες για την υγεία και τα δημόσια νοσοκομεία κατά 481 εκ. ευρώ και για την παιδεία κατά 255 εκ. Δεν λέω ότι θα εξαλείψουμε τη φοροδιαφυγή, καθώς αυτή η μάχη δεν είναι ούτε σύντομη, ούτε εύκολη. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να τη δώσουμε με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, υιοθετώντας τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά και με αυστηρούς ελέγχους από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ. Για εμάς αυτό είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Εκτός όμως από τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, συνεχίζουμε να δίνουμε και τη μάχη για την προστασία του καταναλωτικού κοινού από πάσης φύσεως αθέμιτες πρακτικές και απαράδεκτες συμπεριφορές. Μέσα στη βδομάδα λοιπόν, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 670.000 ευρώ σε δυο γνωστές Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, στη μία για επαναλαμβανόμενες οχλήσεις οφειλετών που όμως είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους και στην άλλη για προσβλητικές εκφράσεις εναντίον του οφειλέτη. Οι λεγόμενες εισπρακτικές εταιρείες πρέπει να σέβονται τους πολίτες και να τηρούν απαρέγκλιτα τη νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία τους, την οποία -να θυμίσω- καταστήσαμε πρόσφατα ακόμα πιο αυστηρή. Και χαίρομαι που η μείζων αντιπολίτευση -παρόλο που κατήγγειλε το νομοσχέδιό μας για τα «κόκκινα» δάνεια και την προστασία των ευάλωτων- υπερψήφισε τελικά 51 άρθρα ο ΣΥΡΙΖΑ και 57 διατάξεις το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή σχεδόν το 50% του νομοσχεδίου! Ακατανόητο γιατί δεν στήριξαν τις περαιτέρω βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ένα εργαλείο που αποδεικνύεται ότι έχει δυναμική και το τελευταίο διάστημα αξιοποιείται σημαντικά από τους οφειλέτες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο για δεύτερο κατά σειρά μήνα είχαμε ρεκόρ στην εκκίνηση νέων αιτήσεων στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, με περισσότερες από 4.200 αιτήσεις, ενώ οι νέες υποβολές αιτήσεων συνεχίζουν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και ξεπερνούν τις 2.200, ενώ τις 1.100 οι νέες μηνιαίες ρυθμίσεις.

Θα συνεχίσω τη σημερινή ανασκόπηση με τα νέα προγράμματα που φέρνει η συνεργασία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με την Amazon. Αφορούν τη δωρεάν εξ αποστάσεως κατάρτιση 1.000 ανέργων ηλικίας 18-60 ετών σε νέες δεξιότητες για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας αλλά και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι μεθαύριο, 12 Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε -υπενθυμίζω- δόθηκε παράταση και στο Youth Pass, για την οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ σε νέους και νέες 18 και 19 ετών χωρίς περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια. Έως σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 130.000 αιτήσεις, και έχουμε περιθώριο για άλλες 70.000. Όλοι θα δουν τα χρήματα στο λογαριασμό τους πριν από τα Χριστούγεννα.

Θα έρθω τώρα σε ένα έργο που ξεκίνησε το 2003 και, παρόλο που δεν ανήκει στα «μεγάλα έργα», η ολοκλήρωσή του θα γίνει 20 χρόνια μετά! Πρόκειται για την κατασκευή του οικισμού 80 εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών, μια από τις πολλές εκκρεμότητες του τέως ΟΕΚ που ανέλαβε να τακτοποιήσει κατά προτεραιότητα η ΔΥΠΑ. Η σύμβαση με την κατασκευάστρια εταιρεία υπογράφηκε προ ημερών και πολύ σύντομα ο οικισμός θα παραδοθεί στους δικαιούχους πλήρης και λειτουργικός. Ανάλογες εργατικές κατοικίες που είχαν «βαλτώσει» για χρόνια κατασκευάζονται ήδη στην Κέρκυρα και την Ελευσίνα.

Περνάω σε ένα άλλο έργο, ιστορικής σημασίας αυτή τη φορά. Δεν είναι άλλο από το πολύ μεγάλο πρόγραμμα κατασκευής νέων υπερσύγχρονων δικαστηρίων και βελτίωσης των υφιστάμενων δικαστικών κτιριακών υποδομών σε όλη τη χώρα, προϋπολογισμού άνω του μισού δισ. ευρώ με πόρους από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Μετά τις συμβάσεις για τα δικαστικά μέγαρα στον Πειραιά, την κεντρική Ελλάδα και την Κρήτη, σειρά πήρε η σύμβαση αποκατάστασης και συντήρησης του Αρσακείου Μεγάρου όπου στεγάζεται το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η τελευταία φορά που ανακαινίστηκε ήταν το 1992. Η αποκατάστασή του αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026. Θέλουμε να δώσουμε στην ελληνική δικαιοσύνη χώρους αντάξιους του κύρους που την περιβάλλει και στους πολίτες σύγχρονα, άνετα, «πράσινα κτίρια», προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες.

Προσβασιμότητα σημαίνει τελικά συμπεριληπτικότητα. Σημαίνει -ας θυμηθούμε σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη σχετική Οικουμενική Διακήρυξη- «ισότητα στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα, μια διαρκή υποχρέωση κάθε κοινωνίας, κάθε λαού, κάθε έθνους χωρίς διαχωρισμό με βάση την καταγωγή, τη θρησκεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό».

Θα κλείσω με τα λόγια του Γιώργου Σεφέρη από τη μνημειώδη ομιλία του στην τελετή απονομής του Νόμπελ Λογοτεχνίας από τη Σουηδική Ακαδημία, σαν σήμερα 10 Δεκεμβρίου πριν από 60 χρόνια. «Σ᾿αυτό τον κόσμο, ποὺ ολοένα στενεύει, ὁ καθένας μας χρειάζεται όλους τοὺς άλλους. Πρέπει ν᾿αναζητήσουμε τον άνθρωπο, όπου και να βρίσκεται».

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, και ελπίζω πραγματικά να βρήκατε κάτι που να σας ενδιαφέρει, να σας αφορά, να σας δίνει αισιοδοξία! Καλή Κυριακή!»