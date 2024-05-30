Της Ιωάννας Μάνδρου

«Έως 50% αναμένεται να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης τα επόμενα δύο χρόνια», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στο πλαίσιο του 12ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης, που διεξάγεται στην Πάτρα, αναφερόμενος στις νομοθετικές αλλαγές της κυβέρνησης για επιτάχυνση της δικαιοσύνης, που ψηφίστηκαν πρόσφατα και θα ισχύσουν από τον προσεχή Σεπτεμβριο.

Ο κ. Φλωρίδης μιλώντας για το νέο δικαστικό χάρτη, που θα συμπληρωθεί, όπως είπε και με νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (νέα νομοθεσία για την εκδίκαση των αστικών διαφορών) τόνισε ότι η πρόβλεψη της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι η μείωση της εκδίκασης των υποθέσεων κατά 25% από τη πρώτη κιόλας χρονιά εφαρμογής των νέων μέτρων.

Ειδικότερα, όσον αφορά την επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης, που συνδέεται και με τις προοπτικές επενδύσεων, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές εκθέσεις αξιολόγησης, καθώς η χώρα μας βρίσκεται στην 146η θέση παγκοσμίως σε σχέση με τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, τονίζοντας μεταξύ άλλων. «Προκειμένου να προωθήσουμε ένα πλέγμα αλλαγών, δεν αρκεί, η εφαρμογή του δικαστικού χάρτη, με την ενσωμάτωση 1000 ειρηνοδίκων στα πρωτοδικεία με βάση την οποία αναμένεται αναμένεται μία επιτάχυνση ,όπως σας είπα, της τάξης του 25% μέσα σε έναν χρόνο».

Νέα νομοθεσία για το Συμβούλιο της Επικρατείας

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, η εν λόγω μεταρρύθμιση εάν συνδυαστεί με τη νέα πολιτική δικονομία που θα ψηφιστεί στο τέλος καλοκαιριού, και στην ανάθεση μέρους των υποθέσεων σε δικηγόρους, σε βάθος διετίας ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης αναμένεται να μειωθεί κατά 50% συνολικά.

Επίσης ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι επίκειται ως το τέλος του μήνα Ιουνίου η ψήφιση νέου νόμου για το Συμβούλιο της Επικρατείας που θα θέσει τέλος στις ατέρμονες αναβολές στην εκδίκαση των υποθέσεων και θα συμβάλλει στην ταχύτερη έκδοση αποφάσεων και για υποθέσεις επενδύσεων και οικονομικής ανάπτυξης.

Ειδικότερα, όπως δήλωσε, η νέα νομοθεσία θα προβλέπει, ότι η κάθε προσφυγή στο ΣτΕ θα χρεώνεται από την αρχή σε ένα δικαστή και σε προθεσμία ως τρεις μήνες ο σχετικός φάκελος θα πρέπει να είναι έτοιμος και από εκείνον που κάνει την προσφυγή και από το δημόσιο.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι οι υποθέσεις - κατά κύριο λόγο- θα εκδικάζονται σε συμβούλιο σύντομα και μόνον κατ΄εξαίρεση σε ακροατήριο.

Φυλακή για τα βαριά τροχαία

Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε επίσης και στην αλλαγή της ποινικής νομοθεσίας για τα βαριά τροχαία ατυχήματα,καθώς ήδη προβλέπεται κακούργημα, όπως είπε και φυλακή για εκείνους που παραβιάζουν τον κόκκινο σηματοδότη και τραυματίζουν η σκοτώνουν κάποιον, όπως το ίδιο ισχύει πλέον και για τα θανατηφόρα τροχαία η εκείνα που προκαλούν βαριές σωματικές βλάβες. «Κάποτε τόνισε ο υπουργός, όφειλε η πολιτεία να ρίξει το βλέμμα της και προς τα θύματα. Οχι μόνον τους δράστες, οι οποίοι έχουν ως κατηγορούμενοι τα δικαιώματα τους και ο νόμος οφείλει ως προς αυτά να εφαρμόζεται»».

Τέμπη - «Δικαστές και εισαγγελείς κάνουν σωστά τη δουλειά τους»- «Ετοιμη η δικαστική αίθουσα για τη δίκη»

Επιπλέον, όσον αφορά τις δικαστικές διαδικασίες για το έγκλημα των Τεμπών, ερωτηθείς ο κ. Φλωρίδης για τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί από συγγενείς θυμάτων ανέφερε μεταξύ άλλων,

«Δικαστές και εισαγγελείς κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Δεν υπάρχει ούτε ένας δικηγόρος από τους 120 που υπερασπίζονται τα θύματα και τους συγγενείς τους που να έχει διατυπώσει παράνομο η ένσταση για τις ενέργειες των δικαστικών. Εξ αυτού η δικαιοσύνη κάνει σωστά τη δουλειά της».

Σε ό,τι αφορά την αίθουσα που θα γίνει η δίκη , ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι είναι ήδη έτοιμη και πρόςθεσε ότι η κυβέρνηση όποια νομοθετική αλλαγή χρειάστηκε για να διευκολυνθεί η ανάκριση, την έκανε, σημειώνοντας τροποποίηση του νόμου για να έχει πρόσβαση ο ανακριτής σε όλες τις συνομιλίες των εμπλεκομένων και άλλες.

«Σπίτι παιδιού» και στην Πάτρα

Τέλος ο υπουργός ανακοίνωσε την λειτουργία «Σπιτιού για το παιδί» και στην Πάτρα, τον χώρο παραχώρησε ο δήμος της πόλης, προκειμένου εκεί να ανακρίνονται παιδιά που έχουν κακοποιηθεί και δεν πρέπει να καταθέτουν σε αστυνομικά τμήματα η ανακριτικά γραφεία.

Εξήγησε ότι πρόκειται για ξεχωριστούς ανακριτικούς χώρους όπου δικαστικοί λειτουργοί μπορούν να παίρνουν καταθέσεις από παιδιά. Όπως είπε, δημιουργούμε τέσσερις δομές, σε Αθήνα – Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα.

Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό, ο δήμος Πατρέων αποφάσισε να διαθέσει ιδιόκτητο κτίριο, προκειμένου να στεγαστεί αυτή η υπηρεσία. Μάλιστα, σε συναντήσεις του με τη Δημοτική Αρχή, συζήτησε, όπως έκανε γνωστό, ζητήματα μεταστέγασης των δικαστηρίων της Πάτρας, καθώς όπως είπε, κάτι πρέπει να κάνουμε και να το κάνουμε σύντομα.

To 12ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης (RGC), διεξάγεται στο Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, από την Πέμπτη 30 Μαΐου έως το Σάββατο 1 Ιουνίου και διοργανώνεται από την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τη συνέντευξη του υπουργού πήρε η δημοσιογράφος της «Καθημερινής» και του «Σκάι» Ιωάννα Μάνδρου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.