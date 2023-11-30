Λογαριασμός
Εντυπωσιακό βίντεο: Τεράστια κύματα «καταπίνουν» το λιμάνι της Τήνου την ώρα που πλοίο αποβιβάζει κόσμο

Εντυπωσιακό timelapse βίντεο στο λιμάνι της Τήνου, αποτυπώνει τις δυσκολίες που βιώνουν οι κάτοικοι τον χειμώνα 

Εντυπωσιακό μίνι timelapse βίντεο στο λιμάνι της Τήνου, αποτυπώνει τις δυσκολίες που βιώνουν οι κάτοικοι τον χειμώνα.

 Μία από αυτές τις ημέρες είναι και αυτή που παρουσιάζεται στο παρακάτω βίντεο και το οποίο δημοσιεύθηκε στο cyclades24.gr .

Το πλοίο της γραμμής μόλις έχει δέσει και το βίντεο δείχνει τους επιβάτες με κίνδυνο της ζωής τους να αποβιβάζονται. Αυτοκίνητα και επιβάτες «λούζονται» από τη θάλασσα καθώς τα κύματα «καταπίνουν» τον προβλήτα του λιμανιού.

