Βόλος: Aκούμπησε τα γεννητικά του όργανα σε 18χρονη – Είχε δραπετεύσει από ψυχιατρική δομή

Άνδρας 32 ετών καταδικάστηκε ερήμην από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε φυλάκιση 12 μηνών, ενώ το Δικαστήριο αποφάσισε να εκτίσει ποινή 4 μηνών καθώς στις 29 Ιουνίου 2023 έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε μια 19χρονη.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, κατηγορούνταν για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, διότι εντόπισε στην οδό Πλαστήρα, στο ύψος του «Ξενία» Βόλου, την 19χρονη να περπατάει με μια φίλη της στον δρόμο, πλησίασε τα δύο κορίτσια, έκανε χειρονομίες, κατέβασε το παντελόνι του, επέδειξε τα γεννητικά του όργανα και είχε στιγμιαία επαφή με το σώμα της νεαρής.

Ο κατηγορούμενος, έφυγε από ψυχιατρική δομή του Βόλου, και στον δρόμο προς το πάρκο, ακολούθησε τις δύο κοπέλες έβγαλε τα γεννητικά του όργανα από το παντελόνι και τα ακούμπησε στο σώμα του ενός από τα δύο κορίτσια. Όπως ήταν φυσικό, από τις φωνές τους κινητοποιήθηκε κόσμος, τον ακινητοποίησε, ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και συνελήφθη.

Ο 32χρονος είχε οδηγηθεί στην εισαγγελέα υπηρεσίας, στο πλαίσιο του Αυτόφωρου, δόθηκε εκ νέου εντολή για ακούσια νοσηλεία, προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου από ψυχίατρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.