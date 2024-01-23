Δύο νέοι - ενας 23χρονος και μία 15χρονη - έχασαν την ζωή τους αργά χθες το βράδυ έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο 68ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Πύργου-Μεθώνης, κοντά στην περιοχή Άγριλος της Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ο 23χρονος με την ανήλικη κοπέλα και ένας ακόμα 31χρονος, εξετράπη, για άγνωστη ακόμη αιτία, από την πορεία του, προσέκρουσε αρχικά σε δέντρο και στη συνέχεια σε προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 23χρονος, ενώ η 15χρονη και ο 31χρονος διακομίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Όμως, λίγη ώρα αργότερα, η ανήλικη υπέκυψε στα τραύματά της.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

