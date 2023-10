«Καμπάνες» 6,6 εκατ. ευρώ από την Επιθεώρηση Εργασίας για αδήλωτη εργασία και παραβίαση ωραρίου Ελλάδα 12:34, 11.10.2023 linkedin

Οι μισές σχεδόν από τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν βρέθηκαν παραβατικές - Από τους ελέγχους σε 10.359 εργαζόμενους διαπιστώθηκε ότι οι 103 δεν είχαν δηλωθεί ενώ σε 1.338 προέκυψε παραβίαση ωραρίου