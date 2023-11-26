Επτά παρεμβάσεις για την στήριξη των εισοδημάτων μέσα στον Δεκέμβριο - Οι δικαιούχοι και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Αρκετά μακρύς είναι ο κατάλογος εκείνων που θα δουν ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματός τους μέσα στον Δεκέμβριο και κοντά στην περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Τα χρήματα αυτά προέρχονται είτε από μόνιμες, είτε από έκτακτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση και θα υλοποιηθούν το αμέσως προσεχές διάστημα.

Ανάμεσα σε αυτούς που θα δουν να στηρίζεται το εισόδημά τους, προκειμένου όπως αναφέρουν από την κυβέρνηση, να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της ακρίβειας στο μέτρο που το επιτρέπει η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, είναι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι, που θα πληρωθούν προκαταβολικά τους μισθούς του Ιανουαρίου, αφού στις αμοιβές τους θα έχουν ενσωματωθεί οι αυξήσεις που έχουν ανακοινωθεί.

Οι νέοι 18 και 19 ετών που θα λάβουν για πρώτη φορά το youth pass που θεσπίστηκε πρόσφατα, το επίδομα θέρμανσης, η επέκταση για το market pass 2 που δικαιούνται εκείνοι που κατοικούν σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, αλλά και τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και βέβαια όλοι εκείνοι, περίπου 2,3 εκατ. φορολογούμενοι, που είναι δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

Aναλυτικά ποιοι και πότε θα λάβουν επιπλέον χρήματα στους λογαριασμούς τους:

Δημόσιοι υπάλληλοι: Περίπου 660.000 δημόσιοι υπάλληλοι, μετά από 14 χρόνια, θα λάβουν από την 1-1-2024 αυξήσεις στις αποδοχές τους. Όλοι οι βασικοί μισθοί, αυξάνονται κατά 70 ευρώ με τους περισσότερο κερδισμένους να είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν θέσεις ευθύνης καθώς και εκείνοι με παιδιά που θα δουν επιπλέον ενίσχυση του εισοδήματος τους λόγω της αύξησης κατά 30% του επιδόματος θέσης ευθύνης αλλά και των ποσών της οικογενειακής παροχής για κάθε παιδί. Για το πρώτο παιδί το επίδομα αυξάνεται κατά 20 ευρώ (από τα 50 σήμερα σε 70 ευρώ) ενώ όσοι έχουν δύο ή περισσότερα παιδιά θα δουν το επίδομά τους αυξημένο κατά 50 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο, το μέσο ετήσιο όφελος ανά υπάλληλο ανέρχεται σε 2.084 ευρώ μικτά ή 1.476 ευρώ καθαρά. Η καταβολή των αυξημένων μισθών θα γίνει το τελευταίο 10ήμερο του Δεκεμβρίου. Συνταξιούχοι: Στο 3% ανέρχεται τελικά η αύξηση (από 25 έως 60 ευρώ το μήνα μικτά ανάλογα με το ύψος της σύνταξης) που θα λάβουν περίπου 1.800.000 συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά ή με προσωπική διαφορά κάτω από 10 ευρώ. Εκτιμάται ότι από αυτούς 1,5 εκατ. θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση του 3% ενώ 300.000 θα λάβουν μέρος της αύξησης καθώς θα συμψηφιστεί με το ποσό της προσωπικής διαφοράς. Η καταβολή των αυξημένων συντάξεων θα πραγματοποιηθεί πριν τα Χριστούγεννα. Επίδομα θέρμανσης: Η πρώτη πληρωμή θα γίνει έως τις 22 Δεκεμβρίου 2023 και θα αφορά αιτήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως 30 Νοεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση καταχώρησης των παραστατικών έως και τις 8 Δεκεμβρίου 2023. Market pass: Επίδομα και για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2023 θα λάβουν οι κάτοικοι - που είναι δικαιούχοι - από τις πληγείσες περιοχές. Η διαδικασία θα είναι αυτόματη και με τα ίδια κριτήρια και προϋποθέσεις. Η καταβολή θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου, ενώ για όσους κάνουν νέες αιτήσεις η πληρωμή θα γίνει αργότερα. Youth Pass: Έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου θα μπορούν οι δικαιούχοι του Youth Pass, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ. Δικαιούχοι είναι περίπου 200.000 νέοι και νέες δικαιούχους ηλικίας 18 και 19 ετών. Το ποσό σε πιστωθεί μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας την οποία θα μπορούν να την χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Η πίστωση θα γίνει μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, περίπου 210.000 θα λάβουν από τον Δεκέμβριο μόνιμη αύξηση 8%. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Το επίδομα θα δοθεί εφέτος σε 2,3 εκατομμύρια πολίτες, με εισοδηματικά κριτήρια πριν τα Χριστούγεννα, με συνολικό κόστος 352 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι, οι οικογένειες που εισπράττουν το επίδομα τέκνων του ΟΠΕΚΑ και θα λάβουν αύξηση 150% στο ποσό του μηνιαίου επιδόματος για τον Δεκέμβριο. Οι συνταξιούχοι με αποδοχές έως 700 ευρώ, χωρίς προσωπική διαφορά, θα λάβουν 150 ευρώ. 'Ατομα με αναπηρία που εισπράττουν το αναπηρικό επίδομα του ΟΠΕΚΑ θα λάβουν 200 ευρώ. Και τέλος, οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα πάρουν 50% προσαύξηση στο επίδομα που λαμβάνουν. Η χορήγησή του θα γίνει πριν τα Χριστούγεννα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.