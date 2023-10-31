Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από την 7η ΕΜΑΚ με τη βοήθεια και ελικοπτέρου, μετά από «SOS» που εξέπεμψε το μεσημέρι της Τρίτης (31/10) ζευγάρι Ελβετών που επιχειρούσε κατάβαση φαραγγιού (canyoning) στην περιοχή του Γοργοποτάμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική η γυναίκα έχει τραυματίσει το πόδι της.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr μέσω «112» το ζευγάρι ειδοποίησε την Πυροσβεστική, δίνοντας το στίγμα του, ωστόσο ακόμη και ο εντοπισμός τους σε ένα μήκος πολλών και δύσβατων χιλιομέτρων με μεγάλη υψομετρική διαφορά είναι εξαιρετικά δύσκολος και για αυτό ζητήθηκε συνδρομή από αέρος.

Άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ είναι στο σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο των Ελβετών, ενώ ζητήθηκε συνδρομή και από τις όμορες ΕΜΑΚ της Αθήνας και της Λάρισας.

Πηγή: Skai.gr, lamiareport.gr

