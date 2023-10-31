Κρήτη: 38χρονος έβγαλε όπλο και πυροβόλησε εναντίον 78χρονου μετά από καυγά

Σε περιοχή του Αγίου Νικολάου, ένας 78χρονος άνδρας κατήγγειλε ότι μετά από φραστικό επεισόδιο που είχε με έναν 38χρονο, εκείνος έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητό του.

Το θύμα κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία η οποία αναζήτησε τον 38χρονο φερόμενο ως δράστη και τον συνέλαβε με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής για το περιστατικό:

Συνελήφθη, χθες (30.10.2023) το μεσημέρι, ημεδαπός κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων, που διαπράχθηκε σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου σε βάρος έτερου ημεδαπού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία παθόντα, κατόπιν φραστικού επεισοδίου ο δράστης με τη χρήση πιστολιού τον πυροβόλησε χωρίς να τον τραυματίσει και στη συνέχεια διέφυγε με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγίου Νικολάου συνελήφθη ο ημεδαπός δράστης και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικίες και αποθηκευτικό χώρο που κατέχει και χρησιμοποιεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίστροφο και δύο κυνηγετικά όπλα.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγίου Νικολάου.

