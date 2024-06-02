Ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων, με τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ να έχουν εξεταστεί στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και έτσι, από την ερχόμενη εβδομάδα θα εξετάζονται σε μαθήματα Προσανατολισμού και Ειδικότητας, αντίστοιχα. Παράλληλα, από αύριο, Δευτέρα, αρχίζουν οι εξετάσεις των γυμνασίων.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την ερχόμενη Τρίτη 4 Ιουνίου θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 6 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Όσον αφορά τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, από αύριο έως και τις 17 Ιουνίου, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.

Ειδικότερα, αύριο, θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Ακολούθως, την Τετάρτη 5 Ιουνίου θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Σημειώνεται, ότι λόγω των Ευρωπαϊκών Εκλογών της 9ης Ιουνίου θα υπάρξει κενό εξετάσεων μεταξύ 7 και 11 Ιουνίου για τα ΓΕΛ και μεταξύ 6 και 10 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ.

Αρχίζουν οι εξετάσεις στα γυμνάσια

Από αύριο, Δευτέρα, αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια της επικράτειας. Οι εξετάσεις, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, θα ολοκληρωθούν στις 17 Ιουνίου.

