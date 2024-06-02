Στις 26 Ιουνίου θα βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης οι δύο κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν τον Απριλίο του 2023 για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, όπως ανέφερε η δικηγόρος της μητέρας και της αδελφής του, Ρόη Παυλέα.

Τα δύο αδέλφια - 40 και 48 ετών - είναι αντιμέτωπα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία.

«Οι φερόμενοι φυσικοί αυτουργοί κρατούνται προσωρινά από τις 28 Απριλίου 2023, με την προσωρινή κράτηση να λήγει στις 28 Οκτωβρίου 2024 για αυτό και προσδιορίζεται η δίκη τον Ιούνιο», ανέφερε μιλώντας στο OPEN, η δικηγόρος της μητέρας και αδερφής του Γιώργου Καραϊβάζ, Ρόη Παυλέα.

«Θα μας στοιχειώνει για πάντα αυτός ο λυγμός της μάνας του Γιώργου Καραϊβάζ, διότι χθες αναβίωσε την δολοφονία του γιου της, δηλαδή την στιγμή που της ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκε το παιδί της με τόσο βάναυσο τρόπο.

Προς το παρόν δεν έχουν βρεθεί οι ηθικοί αυτουργοί, ωστόσο «οι έρευνες συνεχίζονται και είναι σε καλό δρόμο» ανέφερε η κα Παυλέα.

Η μαφιόζικη δολοφονία που συγκλόνισε τη χώρα

Ο Γιώργος Καραϊβάζ δολοφονήθηκε στις 9 Απριλίου 2021, έξω από το σπίτι του στον Άλιμο, από δύο άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο.

Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι πρόκειται για στυγνή δολοφονία από το οργανωμένο έγκλημα (βλ. συμβόλαιο θανάτου).

Ανακοινώσεις για τη δολοφονία του Γ. Καραϊβάζ έκαναν όλα τα πολιτικά κόμματα όπως επίσης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ανέφερε ότι η δολοφονία ενός δημοσιογράφου σε μια ευρωπαϊκή χώρα είναι μια απεχθής και δειλή πράξη και εξέφρασε την ελπίδα να βρεθούν σύντομα οι δράστες.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα σε έκθεσή τους αναφέρουν ότι ο Καραϊβάζ δολοφονήθηκε μετά από ρεπορτάζ για ομάδα εγκληματιών και αστυνομικών που φέρεται να εκβιάζουν νυχτερινά μαγαζιά για χρήματα σε αντάλλαγμα προστασίας.

Οι ερευνητές της Ασφάλειας φέρονται να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στη δολοφονία του Καραϊβάζ συμμετείχαν δύο ομάδες δραστών. Η πρώτη παρακολουθούσε τον δημοσιογράφο κατά την έξοδο του από τις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού Star και ενημέρωσε για τις κινήσεις του την ομάδα των εκτελεστών.

Στις 28 Απριλίου 2023, δύο χρόνια μετά την δολοφονία του Καραϊβάζ, η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις ημεδαπών ηλικίας 40 και 48 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι φέρονται να είχαν υποστηρικτικό ρόλο στη δολοφονία.

Οι δύο συλληφθέντες, μετά τις πολύωρες απολογίες τους στον ανακριτή, και με την σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Πηγή: skai.gr

