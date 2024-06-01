Σκηνές από ταινία διαδραματίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύμης , όταν σκάφη του Λιμενικού εντόπισαν ταχύπλοο με παρανόμους μετανάστες.

Ο διακινητής που τους συνόδευε δεν υπακούει στις εντολές του λιμενικού και προσπάθησε να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη, όταν ο διακινητής εγκατέλειψε το ταχύπλοο με τους μετανάστες και το άφησε να πέσει με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ένα από τα δύο σκάφη του Λιμενικού.

Οι επιβαίνοντες έπεσαν όλοι στη θάλασσα, απ' όπου και διασώθηκαν. Κατά τη διάσωση, διαπιστώθηκε ότι ένας από τους μεγανάστες είχε τις αισθήσεις του.

Ακολουθεί η ενημέρωση από το Λιμενικό:

Βραδινές ώρες χθες, δύο Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), ευρισκόμενα σε περιπολία στη θαλάσσια περιοχή ν. Σύμης, εντόπισαν πνευστό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με ικανό αριθμό επιβαινόντων, να πλέει με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τη νησίδα Νίμο.

Στη συνέχεια, τα Π.Λ.Σ. προσέγγισαν το Τ/Χ και με χρήση ηχητικών και φωτεινών σημάτων επιχείρησαν να το ακινητοποιήσουν με αρνητικά αποτελέσματα. Αντιθέτως, το σκάφος ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και προέβη σε επικινδύνους ελιγμούς. Κατά τη διάρκεια των ελιγμών, ο χειριστής για να αποφύγει τη σύλληψη του, εγκατέλειψε το σκάφος πηδώντας στη θάλασσα, με αποτέλεσμα το Τ/Χ να πλεύσει ακυβέρνητο με μεγάλη ταχύτητα και να προσκρούσει στην πρυμναία αριστερή πλευρά του ενός Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., παρόλες τις ενέργειες αποφυγής από το Π.Λ.Σ.. Από την πρόσκρουση οι περισσότεροι επιβαίνοντες του Τ/Χ έπεσαν στη θάλασσα.

Αμέσως από τα πληρώματα του Π.Λ.Σ. πραγματοποιήθηκε περισυλλογή των ναυαγών, δεκαεπτά (17) ανδρών και ενός (01) ανηλικού, χωρίς να υπάρχει αγνοούμενος, ενώ το σκάφος βυθίστηκε. Με την περισυλλογή διαπιστώθηκε ότι πέντε (05) αλλοδαποί είχαν τραυματιστεί και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ένας (01) είχε ακόμη τις αισθήσεις του. Από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έγιναν ενέργειες ανάληψης (ΚΑΡΠΑ) του αλλοδαπού που είχε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα την επαναφορά του. Όλοι οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σύμης ενώ τα έξι (06) άτομα μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σύμης, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος ενός (01) από τους τραυματίες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Ρόδο προκειμένου να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Από το Λιμεναρχείο Σύμης συνελήφθη ο αλλοδαπός χειριστής του σκάφους, ενώ όπως προέκυψε από την προανάκριση οι αλλοδαποί είχαν εκκινήσει χθες από την περιοχή «ΝΤΑΤΣΑ» η Τουρκία καταβάλλοντας ο καθένας το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δολαρίων Η.Π.Α.

