Συνελήφθη στο Κερατσίνι από την Κρατική Ασφάλεια ένας 61χρονος Σουηδός, ο οποίος απειλούσε πολιτικά πρόσωπα της χώρας του και ήταν ύποπτος για διάπραξη αδικημάτων.

Ο 61χρονος αλλοδαπός συνελήφθη την Παρασκευή το πρωί για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, διότι στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 τυφέκια, 2 πιστόλια, πλήθος φυσιγγίων διαφόρων διαμετρημάτων, 3 διόπτρες, σιγαστήρας και 9 φορητοί ασύρματοι πομποδέκτες, για τα οποία οι Σουηδικές Αρχές είχαν ανακαλέσει την άδεια κατοχής του, καθότι θεωρούνταν ύποπτος για τέλεση αδικημάτων.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 61χρονος διέμενε στη χώρα μας τουλάχιστον ένα χρόνο, χωρίς να έχει προβεί στην προβλεπόμενη διαδικασία δήλωσης κατοχής τους στις ελληνικές αρχές, ούτε ήταν σε θέση να τεκμηριώσει ότι ασκούσε δραστηριότητα ως σκοπευτής ή κυνηγός.

Οι Σουηδικές αρχές προχώρησαν στην ανάκληση της άδειας κατοχής του οπλισμού, διότι κρίθηκε ύποπτος για διάπραξη αδικημάτων, καθώς είχε κοινοποιήσει βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης με απειλητικό περιεχόμενο για πολιτικά πρόσωπα της χώρας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

