Tαξιδιωτικός προορισμός της χρονιάς παγκοσμίως, αναδείχθηκε η Ελλάδα στην Φινλανδία για το 2023. Η χώρα μας κατέκτησε για πρώτη φορά το Βραβείο του Διεθνούς Ταξιδιωτικού Προορισμού (International Travel Destination of the Year 2023), στο Finnish travel Gala 2023, το οποίο πραγματοποιήθηκε (03/11/23)στο κέντρο εκδηλώσεων Koskenranta Event Center του Ελσίνκι.

Στην τελική πεντάδα που προκρίθηκε κατόπιν ψηφοφορίας για την διεκδίκηση του εν λόγω βραβείου, συμμετείχαν επίσης - εκτός από την Ελλάδα - η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ιταλία και η Νέα Ζηλανδία.

Το Φινλανδικό Ταξιδιωτικό Γκαλά (Finnish Travel Gala http://www.finnishtravelgala.fi/) είναι μια ετήσια εκδήλωση που διοργανώνεται από τη Φινλανδική Ένωση Τουρισμού (SMAL) για 5η χρονιά. Στο SMAL (Association of Travel Industry, https://www.smal.fi/fi/topmenu/In-English) συμμετέχουν περίπου 180 ταξιδιωτικά γραφεία και τουριστικοί πράκτορες, που αντιπροσωπεύουν το 95% του συνόλου των πωλήσεων ταξιδιωτικών υπηρεσιών στη Φινλανδία.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πάνω από 400 επαγγελματίες του τουρισμού μαζί με τους καλεσμένους τους για να επιβραβεύσουν τα τουριστικά επιτεύγματα της χρονιάς. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την βράβευση αρκετών φορέων, ιδεών και καινοτομιών στον τουριστικό κλάδο.Η ψηφοφορία διεξήχθη τον περασμένο Ιούλιο-Αύγουστο, με την συμμετοχή επαγγελματιών του τουρισμού και κοινού, στην οποία ψήφισαν συνολικά 17.000 άτομα.

Το βραβείο για την Ελλάδα παρέλαβαν ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Σκανδιναβίας, Παύλος Μούρμας και ο επιτετραμμένος της ελληνικής πρεσβείας στην Φινλανδία, Δημήτριος Καρακωνσταντής (ΣΠΑ΄), ο οποίος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στους διοργανωτές της εκδήλωσης και σε όλους όσοι ψήφισαν υπέρ της χώρας μας.

Ο κ. Καρακωσταντής αναφέρθηκε στο μεγάλο αριθμό Φινλανδών πολιτών που διαχρονικά επισκέπτονται την Ελλάδα και υπογράμμισε την ποιότητα και την ποικιλία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, που την καθιστούν ελκυστικό προορισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Σκανδιναβίας, Παύλος Μούρμας, ευχαρίστησε εκ μέρους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του γενικού γραμματέα κ. Δημήτρη Φραγκάκη τους διοργανωτές και τους επαγγελματίες που ψήφισαν υπέρ της Ελλάδας, καθώς και όλους τους tour operators οι οποίοι εντάσσουν τη χώρα μας στα τουριστικά τους προγράμματα. Παράλληλα, κάλεσε σε συνεργασία όλους τους εμπλεκόμενους για την προβολή της Ελλάδας, ως ιδανικού προορισμού διακοπών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ αναφέρθηκε στη μοναδική Ελληνική φιλοξενία αλλά και την συμβολή του τουρισμού στη διατήρηση της ειρήνης και της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

